Genesis en concert à Montréal et à Toronto en novembre

Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford, de Genesis, seront en concert à Montréal et à Toronto en novembre prochain lors de la première tournée nord-américaine que donnera le groupe britannique en 14 ans.

Après avoir lancé sa tournée à Chicago le 15 novembre, Genesis montera sur la scène du Centre Bell, à Montréal, le 22 novembre, puis sur celle du Scotiabank Arena, à Toronto, le 25 novembre.

Ce sera le 16e concert que Genesis offrira à Montréal en 48 ans.

Baptisée The Last Domino?, cette tournée de 14 dates s’arrêtera notamment à Washington, à Charlotte, à Détroit, à Cleveland, à New York, à Pittsburgh et à Philadelphie avant de s’achever à Boston le 15 décembre.

Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford seront accompagnés de Nic Collins, le fis de Phil Collins, à la batterie et du guitariste principal et du bassiste de longue date Daryl Stuermer.

La précédente tournée nord-américaine du groupe, Turn It on Again: The Tour, remonte à l’année 2007.

Depuis ses débuts, à la fin des années 1960, Genesis, à l’origine des succès Invisible Touch, In Too Deep et Turn It on Again, a vendu plus de 100 millions d’albums.

Les billets seront proposés à la prévente sur Ticketmaster Verified Fan le 5 mai. Ils seront mis en vente pour le grand public le 7 mai.