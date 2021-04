Atteinte de COVID-19 avec son poupon, une mère rappelle les Manitobains à l’ordre

Shaneen Robinson-Desjarlais a donné naissance à son troisième enfant le 14 avril.

Près d’une semaine plus tard, elle est retournée à l’hôpital. Elle souffrait de complications liées à l’hypertension, des problèmes de santé qu’elle présentait également après ses autres accouchements, souligne-t-elle.

Lorsqu’elle a passé un test de dépistage de la COVID-19, le résultat s’est avéré positif.

Cette semaine, nous avons appris qu’il s’agissait d’un variant , ajoute la femme de 41 ans, dans une entrevue téléphonique à partir de son lit d’hôpital au Centre des sciences de la santé de Winnipeg.

Notre fils de deux ans l’a attrapé, et maintenant mon fils de deux semaines aussi, parce que je l’allaite et que j’ai des contacts rapprochés avec lui , explique-t-elle.

Il fait donc partie des rares bébés du Manitoba à avoir reçu un résultat déclaré positif.

Mme Robinson-Desjarlais a dû subir une chirurgie importante à 17 semaines de grossesse. Il a eu un début de vie difficile.

Le nouveau-né de Shaneen Robinson-Desjarlais va bien, malgré le diagnostic de COVID-19. Photo : Gracieuseté de Shaneen Robinson-Desjarlais

Selon Shaneen Robinson-Desjarlais, la COVID-19 s’est immiscée dans le foyer de la famille après que la garderie fréquentée par son fils de deux ans, Splash Child Care, dans le quartier de Saint-John, a déclaré qu'il y avait une infection à la maladie dans son établissement.

Le centre d’apprentissage a été informé du cas déclaré positif le 12 avril. Il a alors joint les autorités de la santé publique, qui ont assigné une infirmière au traçage des contacts, affirme la directrice générale, Lesley Massey, dans un courriel envoyé à CBC.

Dès le lendemain, la pouponnière de l’établissement était fermée. Puis, le 15 avril, le nombre de cas déclarés positifs rapportés a justifié la fermeture complète de la garderie, explique la directrice générale.

Il est prévu que la garderie rouvre ses portes la semaine prochaine après avoir été désinfectée, affirme Lesley Massey.

Les résultats des tests du mari de Mme Robinson-Desjarlais et de leur autre enfant se sont avérés négatifs. Par contre, le père de Shaneen Robinson-Desjarlais, l’ancien député néo-démocrate Eric Robinson, a contracté la maladie, pendant qu’il s’occupait des deux aînés à la naissance du bébé.

Les deux jeunes enfants de Mme Robinson-Desjarlais vont bien maintenant. Son fils de deux ans a été peu symptomatique, souffrant surtout d’un manque d’énergie et d’écoulements nasaux, raconte-t-elle.

Shaneen Robinson-Desjarlais a dû être hospitalisée. Mardi, en éprouvant des problèmes respiratoires, elle a utilisé son inhalateur, mais cela n’a eu aucun effet.

C’était vraiment un sentiment effrayant. Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça avant, raconte-t-elle. C’était comme si je me noyais dans mes poumons, comme si quelqu’un était assis sur ma poitrine .

Le mari de Mme Robinson-Desjarlais a appelé une ambulance. Les paramédicaux ont signalé à la mère que son niveau d’oxygène était très bas, avant de l’amener immédiatement à l’hôpital.

À l'hôpital, Shaneen Robinson-Desjarlais dit qu'elle trouve particulièrement difficile d'être loin de son nouveau-né et de ne pas pouvoir profiter des moments privilégiés avec lui. Photo : Gracieuseté de Shaneen Robinson Desjarlais

Les radiographies ont ensuite démontré que Shaneen Robinson-Desjarlais souffrait d’une pneumonie causée par la COVID-19.

Mercredi, elle souffrait encore de maux de tête et avait de la difficulté à respirer et à parler. La fièvre et les frissons avaient toutefois cessé.

Mme Robinson-Desjarlais affirme que sa famille a toujours suivi à la lettre les directives de la santé publique. Elle implore les Manitobains de prendre la COVID-19 et les consignes sanitaires au sérieux.

C’est vraiment triste et difficile d’être une mère et d’être séparée de son nouveau-né en raison du virus, et de ne pas pouvoir profiter de ces moments privilégiés de l’allaitement et de la création d’un lien avec mon bébé, et ce même si nous avons fait très attention , regrette Shaneen Robinson-Desjarlais, en ravalant ses larmes.

Je pensais que j’allais mourir, je ne suis pas une personne âgée, je n’ai pas de maladie auto-immune. Je suis une mère normale et j’aurais pu mourir hier.

Avec les informations de Marcy Markusa et Jessica Piché