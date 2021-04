117 nouveaux cas dans la Capitale-Nationale et 109 en Chaudière-Appalaches

La grande région de Québec recense 226 nouveaux de COVID-19 dans le bilan publié jeudi matin, soit 117 dans la Capitale-Nationale et 109 en Chaudière-Appalaches.

Calculée sur 7 jours, la moyenne des cas quotidiens baisse progressivement depuis maintenant deux semaines. Les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches demeurent néanmoins parmi les régions où la COVID-19 circule le plus avec respectivement 173 et 244 cas actifs par 100 000 habitants.

La Beauce est de loin la sous-région la plus touchée au Québec avec 611 cas actifs par 100 000 habitants et les bilans ne montrent pas de signes d’amélioration.

Au chapitre des hospitalisations, on en compte 121 dans la Capitale-Nationale, dont 30 aux soins intensifs. En Chaudière-Appalaches, 34 personnes sont hospitalisées, dont 11 aux soins intensifs. Dans les deux régions, il s’agit d’une petite amélioration par rapport à la pointe de la semaine dernière.

À l’échelle du Québec, la santé publique rapporte 1042 nouvelles infections. Les hospitalisations sont en baisse de 20 pour un total de 623, dont 165 personnes aux soins intensifs.