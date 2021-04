Plus de 100 000 $ en voyages : la DG du CSFP dans la mire du contrôleur général

Kim Christianson, la directrice générale du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) à Terre-Neuve-et-Labrador, a dépensé plus de 100 000 $ en voyages d’affaires entre 2017 et 2019, selon des centaines de pages de documents qui font état de billets d’avion en classe affaires et de séjours dans des hôtels de luxe.

Le CSFPConseil scolaire francophone provincial défend vigoureusement sa directrice générale, en précisant qu’elle a transformé le conseil scolaire et l’a rendu plus performant et que le conseil d’administration a entièrement confiance dans son intégrité et son honnêteté .

Mais le ministre de l’Éducation, Tom Osborne, exige des réponses du CSFPConseil scolaire francophone provincial .

À sa demande, le contrôleur général de la province a lancé une enquête.

Une chambre d’hôtel à 410 $

Kim Christianson a séjourné au Ritz-Carlton Toronto au moins huit fois depuis son embauche en 2016, dont un séjour de cinq nuits qui a coûté 1500 $.

En juillet 2018, la facture d’une chambre d’hôtel au Château Laurier, à Ottawa, s’est élevée à 410 $.

Une nuit à l’hôtel Bonaventure, à Montréal, en octobre 2017, a coûté 353 $.

Le vice-président du CSFPConseil scolaire francophone provincial , Michael Clair, indique que Kim Christianson est restée dans des hôtels de luxe dans le cadre de réunions ou de conférences particulières où se retrouvaient les DG d’autres conseils, ou à un coût comparable .

Le conseil d’administration explique que les déplacements et les voyages du CSFPConseil scolaire francophone provincial ont eu pour objectif d’avancer l’éducation en français langue première dans la province , dont le recrutement d’enseignants francophones si rares à Terre-Neuve-et-Labrador et même ailleurs au Canada .

Il ajoute que jusqu'à récemment, le CSFP n'avait pas de gestionnaire des ressources humaines, et que Mme Christianson a dû participer à plusieurs foires de recrutement et rencontrer les doyens des universités francophones.

D'après moi c’est très raisonnable, les dépenses qu’on a faites. Comme j’ai dit tantôt, si on veut réduire les dépenses on peut attacher Mme Christianson à son bureau, ici à Saint-Jean, puis on va sauver beaucoup d’argent. Mais qu’est-ce que ça donne? Une citation de :Michael Clair, 1er vice-président, Conseil scolaire francophone provincial

Je ne suis pas content que les hôtels nous chargent 400 $ par soir, mais c’est le prix qu’ils ont mis. L’événement se tient là , dit-il, en ajoutant qu'une minorité des voyages ont été partiellement payés par d'autres agences, tel Patrimoine canadien.

Des billets d’avion en classe affaires

Des copies de billets d’avion montrent aussi que Mme Christianson a voyagé en classe affaires au moins six fois à bord de vols d’Air Canada.

La politique sur les déplacements du Conseil du Trésor stipule que les fonctionnaires doivent voyager en classe économique, sauf s’ils ont l’approbation du ministre — ce qui n’a pas eu lieu, selon Tom Osborne.

Le conseiller Clair affirme pourtant que Mme Christianson se conforme aux règles du Conseil du Trésor de Terre-Neuve-et-Labrador et a accepté des billets en classe affaires seulement quand ceux-ci n’étaient pas plus dispendieux ou quand elle a obtenu un surclassement du transporteur .

La politique du Conseil du Trésor note que les fonctionnaires doivent en temps normal louer des voitures compactes ou sous-compactes . Mais des factures détaillent la liste de VUSvéhicule utilitaire sport loués par Mme Christianson : une Audi Q5, une Chevrolet Tahoe, une Toyota 4Runner et une GMCGMC Terrain.

Une autre facture, datée de novembre 2017, montre que le CSFPConseil scolaire francophone provincial a payé 1036 $ pour des réparations au pare-chocs avant d’une Chevrolet Silverado, à Dorval, au Québec.

Michael Clair indique que ce dernier camion était la seule voiture disponible et malheureusement l’assurance du conseil ne couvraient pas cet événement , en ajoutant qu’en général pour des raisons de sécurité, la location de voitures plus grandes était préférable et très souvent obtenue à un coût comparable .

Le ministre demande une enquête

Au total, Radio-Canada a obtenu 40 autorisations de voyages pour Kim Christianson donnant le feu vert à 108 000 $ en dépenses, dont 89 100 $ en voyages hors province, entre août 2017 et novembre 2019.

Dans une lettre envoyée mercredi et obtenue par Radio-Canada, le ministre de l'Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador demande une enquête formelle du contrôleur général. Ce dernier a depuis nommé deux vérificateurs internes au dossier.

Je vous dirais que parfois, il n’y a pas d’autres chambres d’hôtel et il faut réserver une chambre qui coûte plus cher, et parfois, il manque de voitures de location. Mais c’est l’exception, ce n’est pas la règle. Alors, ces dépenses m’inquiètent. Une citation de :Tom Osborne, ministre de l'Éducation

Le ministre Tom Osborne dit avoir discuté de la situation avec le président du CSFPConseil scolaire francophone provincial , Brian Lee.

L’enquête du contrôleur général déterminera les prochaines étapes et si les dépenses suivent les directives du Conseil du Trésor , ajoute-t-il.

Kim Christiansonréside en Ontario depuis le début de la pandémie, un déménagement autorisé par le CSFPConseil scolaire francophone provincial pour qu’elle puisse être plus près de sa famille.

Aucune date n’a encore été fixée pour son retour, mais le ministre de l’Éducation l’implore de retourner à Terre-Neuve-et-Labrador aussitôt que possible.