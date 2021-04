Un soutien financier est demandé pour les couples ayant des problèmes de conception

L’accompagnatrice en fertilité et vice-présidente du Fonds de fertilité pour les familles de la Saskatchewan, Kelsey Connell, soutient que le sujet de la fertilité reste tabou et que cela a un impact physique et émotionnel sur les familles.

Il y a encore beaucoup de honte qui entoure l’infertilité, parce que ça donne l’impression qu’il y a un problème ou que quelque chose ne va pas chez la personne. Une citation de :Kelsey Connell, accompagnatrice en fertilité et vice-présidente du Fonds de fertilité pour les familles de la Saskatchewan

Mme Connell s’est battue pendant neuf ans avec son mari pour avoir un enfant. Après avoir réussi à accoucher d’une petite fille, elle a essayé d’avoir un deuxième enfant, mais a souffert de quatre fausses couches d’affilée en trois ans.

Une expérience qui change une vie, selon l’accompagnatrice, alors que les gens avaient du mal à comprendre l’impact de celle-ci.

Il n’y avait aucune ressource et aucun soutien. J’étais totalement seule, terriblement seule. Une citation de :Kelsey Connell, accompagnatrice en fertilité et vice-présidente du Fonds de fertilité pour les familles de la Saskatchewan

Un défi long et coûteux

En partageant son expérience sur internet, elle a alors pu recueillir d’autres témoignages. Et parmi les difficultés rencontrées par les personnes, les contraintes financières se situent en haut du tableau, selon elle, parce que les traitements coûtent très cher.

Plusieurs options s’offrent aux couples. Il y a tout d’abord la procréation médicalement assistée qui coûte quelques centaines de dollars , ou l’insémination artificielle qui coûte autour de 500 dollars si la première option ne fonctionne pas, informe Mme Connell.

En cas d’échecs, il y a également la fécondation in vitro qui, elle, peut coûter de 15 000 à 25 000 dollars, sans garantie que cela fonctionne , fait-elle remarquer.

L’insémination artificielle consiste à déposer du sperme dans l'utérus.

La fécondation in vitro (FIV) vise à extraire les ovules de la patiente, afin de réaliser la fécondation en laboratoire. L'embryon est ensuite transféré dans l'utérus.

Le Fonds de fertilité pour les familles de la Saskatchewan permet aux couples de faire des demandes financières, mais un soutien financier gouvernemental, même partiel , serait d’une grande aide pour les couples, précise Kelsey Connell.

Kelsey Connell et son mari ne sont pas les seuls à s’être battus pour avoir un enfant. Lisa et Patty McDonald ont mis six ans à avoir leur premier enfant après plusieurs inséminations artificielles ratées, de nombreux voyages dans une clinique de Calgary et beaucoup de congés.

Les deux femmes ont cependant dû renoncer à leur souhait d’avoir un deuxième enfant après deux tentatives de fécondation in vitro, un transfert d’embryon et un investissement de 80 000 dollars.

Un transfert d’embryon est une opération qui consiste à prélever un embryon d'une femelle dite donneuse et le transférer dans l'utérus d'une autre femelle dite receveuse.

C’est une des choses les plus dures qu’une personne peut traverser. On s’accroche jusqu’à ce que ce ne soit plus possible. Une citation de :Lisa McDonald, mère d’une petite fille de quatre ans

Le Manitoba, l’Ontario, le Québec, le Nouveau Brunswick, ou encore l’Île-Du-Prince-Édouard ont tous des programmes de soutien financier, sous la forme de crédit d’impôt ou de subvention, mais pas la Saskatchewan, selon la directrice générale de l’organisme Fertility Matters Canada, Carolynn Dubé

Tout comme Kelsey Connell, Mme Dubé, qui a rencontré les mêmes défis affirme qu’un soutien financier gouvernemental à travers l’impôt permettrait d’éviter la dépression qu’engendrent ces dépenses chez les personnes confrontées aux problèmes de conception.

Avec les informations de Heidi Atter