La DG du CSFP voyage plus souvent à l’extérieur de la province que ses homologues

Des documents obtenus par Radio-Canada montrent que la directrice générale du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) voyage beaucoup plus souvent à l’extérieur de la province , comparativement à ses homologues à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

Le président du CSFPConseil scolaire francophone provincial , Brian Lee, a autorisé au moins 31 voyages à l’extérieur de la province pour la directrice générale, Kim Christianson, entre 2017 et 2019. Ces autorisations représentent 89 100 $ en frais de déplacements et inscriptions pour des congrès.

Par comparaison, Tony Stack, le directeur général de la commission scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador, n’a voyagé à l’extérieur de la province que trois fois durant cette même période. La facture totale pour ses voyages hors province : 6107 $.

En Nouvelle-Écosse, le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), Michel Comeau, n’a encouru que 2494 $ en frais de déplacements hors province entre 2017 et décembre 2020.

Dans une déclaration, le CSFPConseil scolaire francophone provincial rappelle que le CSAPConseil scolaire acadien provincial et le conseil scolaire anglophone sont comparativement plus larges. Il soutient aussi que le conseil anglophone ne vit pas les mêmes réalités , en ajoutant qu’il n’y avait pas de responsable des ressources humaines pendant plusieurs années et que Mme Christianson a dû visiter plusieurs universités francophones pour recruter des enseignants.

Dans une déclaration, le conseil d’administration explique que les déplacements et les voyages du CSFPConseil scolaire francophone provincial ont eu pour objectif d’avancer l’éducation en français langue première dans la province , dont le recrutement d’enseignants francophones si rares à Terre-Neuve-et-Labrador et même ailleurs au Canada .