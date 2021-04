Denis Turcotte, un nouveau chef du SVPQ « moderne », croit Labeaume

Le maire de Québec n'a pas tari d'éloges lorsqu'il a présenté jeudi matin son nouveau chef de police.

Denis Turcotte est l'homme tout désigné pour poursuivre le travail de modernisation et de réorganisation des activités du SPVQ. C'est un homme de tête et de coeur au leadership incontesté , a indiqué Réglis Labeaume.

Denis Turcotte oeuvre au sein du SPVQ depuis près de 30 ans. Il est l'ancien bras droit de l'ancien chef Robert Pigeon.

Parmi ses priorités, on retrouve des enjeux sociaux modernes , comme la santé mentale et le rapprochement avec les communautés culturelles.

La santé mentale, c'est un problème qui est de plus en plus important et le chef de police doit gérer l'intervention du service avec les partenaires du communautaire , ajoute Régis Labeaume.

La stratégie sera en continuité avec celle de M. Pigeon, laisse entendre le nouveau chef.

Ce n'est pas une affaire juste de police. On travaille déjà beaucoup en équipe en partenariat avec des organismes comme PECH et tout le réseau communautaire. Il ne faut pas juste être en intervention [...] Il faut être en avant des choses, de voir à détecter les problématiques pour s'en occuper. Une citation de :Denis Turcotte, futur chef du SPVQ

Communautés culturelles

La question du vivre ensemble sera aussi une de ses responsabilités. Un plan du travail pour mieux améliorer le rapport avec les communautés culturelles devrait être déposé « bientôt » par la Ville, selon le maire.

Une plus grande représentativité des communautés ethniques au sein du corps de police en fait partie.

On est très favorable, on l'a toujours été pour recruter des gens multiculturels. Là, on est rendu à une étape où il faut être plus attractif, il faut intéresser plus de gens qui embrassent la formation de policier , croit M. Turcotte.

J'ai eu à faire face à de nombreux défis, à m'adapter à me réinventer c'est pourquoi j'arrive aujourd'hui avec une vision très claire de ce que doit être un service de police en 2021 , ajoute le nouveau chef.

Denis Turcotte entrera en fonction le 6 mai.