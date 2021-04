COVID-19 : Les hospitalisations toujours en baisse au Québec

La santé publique fait également état dans son bilan quotidien de 10 nouveaux décès, ce qui porte à 10 913 le total des pertes de vie liées à la pandémie en raison du retrait de 5 décès non-attribuables à la COVID-19 du bilan total.

Parmi les décès recensés, trois sont survenus au cours des dernières 24 heures, six ont eu lieu entre le 22 et le 27 avril et un autre est survenu avant le 22 avril.

Le nombre des hospitalisations a, quant à lui, reculé de 20 par rapport aux données de la veille, pour un total de 623 patients alités en raison de la COVID-19. Parmi ceux-ci, 165 sont traités aux soins intensifs, soit 4 de plus que la veille.

Il y a une semaine, on dénombrait 711 hospitalisations au Québec. Il s'agit donc d'une diminution nette de 88 hospitalisations depuis la semaine dernière.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 40 575 tests ont été effectués le 27 avril.

L’évolution de la COVID-19 au Québec