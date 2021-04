Les professionnels de l’éducation en grève en Abitibi-Témiscamingue

Plus de 300 professionnels et professionnelles de l’éducation tiennent un avant-midi de grève jeudi en Abitibi-Témiscamingue.

Ils dénoncent la lenteur des négociations avec le gouvernement du Québec, alors qu’ils sont sans contrat de travail depuis plus d’un an.

Ce n’est pas nécessairement une question de sous, mais bien une reconnaissance d’expertise et de services à offrir. On est dans la surcharge et on ne voit que les cas les plus urgents, mais tous les élèves auraient droit à ces services , explique le président du Syndicat des professionnels et professionnelles en milieu scolaire du Nord-Ouest, Jean-Claude Major.

Le syndicat représente des psychologues, psychoéducateurs, orthopédagogue, conseillers en orientation et plusieurs autres catégories d’emploi.

C’est bien de réussir les maths, l’histoire et la géographie, mais il faudrait aussi réussir sa vie et c’est là que nous on travaille, dit-il. On travaille au niveau de la résilience, de l’estime de soi, de la dépendance, de plein de facteurs de protection dont les élèves ont grandement besoin, particulièrement en cette période de pandémie.

Des manifestations se sont tenues à Ville-Marie, Rouyn, Noranda, La Sarre et Val-d’Or.

Avec les informations de Tanya Neveu et Annie-Claude Luneau