Passerelle sous l’autoroute 40 : le MTQ termine l’étude de faisabilité

À la recherche des solutions sécuritaires pour les cyclistes qui désirent enjamber la rivière Saint-Maurice à cet endroit, les élus trifluviens ont demandé au MTQministère des Transports du Québec de se prononcer sur les capacités portantes des piliers du pont Radisson si on ajoutait cette structure pour les vélos.

C’est encore embryonnaire. Nous n’en sommes pas à l’étape d’un projet définitif, mais à la vérification de la capacité de la structure à recevoir un projet de ce genre. Une citation de :Roxane Pellerin, porte-parole du ministère des Transports

Outre la capacité portante, le MTQministère des Transports du Québec livrera aussi à la Ville ses observations sur la faisabilité d’installer tous les dispositifs inhérents à un pareil projet. La sécurité fait aussi partie des analyses du Ministère.

Sans pouvoir donner une échéance très précise, Roxane Pellerin soulignait que le MTQministère des Transports du Québec allait répondre prochainement. Elle ne pouvait pas non plus s’avancer sur les conclusions. À l'heure actuelle, l’analyse n’est pas complétée. On s’apprête à répondre à notre principal partenaire avant tout , précise Mme Pellerin.

Un projet de la ville

Même si le MTQministère des Transports du Québec est impliqué au premier plan du fait que la passerelle utiliserait un équipement géré par le palier provincial, c’est Trois-Rivières qui est maître d'œuvre du projet.

En entrevue à Toujours le matin, le conseiller du district de Châteaudun, Luc Tremblay, soulignait qu’il s’agit d’une alternative à l’idée trop onéreuse, évoquée il y a quelques années, d’utiliser le pont ferroviaire tout près du pont Radisson pour la mise en place de la passerelle cycliste.

On s’est toujours fait dire que c’était impossible d’utiliser le pont Radisson. On voulait en avoir le coeur net et le MTQ a accepté notre demande pour faire l’étude. C’est au moins une ouverture à notre idée , commente le conseiller.

Aucune évaluation des coûts n’a encore été réalisée. L’étude technique du ministère des Transports est la première étape. Si celle-ci est favorable, des plans seront élaborés. Quant au financement, le conseiller Tremblay souligne que la Ville étudiera les avenues possibles, dont les subventions gouvernementales disponibles pour le transport actif.