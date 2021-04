Elliot Page se confie à Oprah Winfrey

L'acteur canadien Elliot Page a accordé une entrevue à l'animatrice américaine Oprah Winfrey dans laquelle il parle de sa transition et dénonce plusieurs projets de loi hostiles aux personnes transgenres.

L'entretien sera diffusé vendredi sur Apple TV+.

L'acteur Elliot Page Photo : getty images for imdb / Rich Polk

Elliot Page, originaire d'Halifax en Nouvelle-Écosse, a déclaré à Vanity Fair dans une entrevue publiée mercredi qu'il espérait que la discussion avec Oprah Winfrey permettrait de combattre la désinformation et les mensonges sur les personnes transgenres, contenus selon lui dans certaines lois récentes aux États-Unis.

Jusqu'ici cette année, cinq États américains ont adopté des lois ou mis en œuvre des décrets qui limitent la capacité des jeunes transgenres à faire du sport ou à recevoir certains traitements médicaux.

Ces projets de loi vont être responsables de la mort d'enfants. C'est aussi simple que cela. Une citation de :Elliot Page

Donc [parler à Oprah] m'a semblé être une opportunité d'utiliser une plateforme de grande envergure pour parler avec mon cœur de certaines de mes expériences et des ressources auxquelles j'ai pu accéder - que ce soit une thérapie ou une chirurgie - et qui m'ont permis d'être en vie, de vivre ma vie , a-t-il dit.

L'acteur de 34 ans a d'abord été connu pour son rôle dans le film Juno, qui lui a valu une nomination aux Oscars en 2008, ainsi que pour Inception et, plus récemment, la série The Umbrella Academy sur Netflix.

L'année dernière, Elliot Page a annoncé être transgenre.

« The Umbrella Academy » Photo : CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

Dans un article du magazine Time en mars dernier, il disait avoir anticipé que ses confidences entraîneraient du soutien et de l'amour, mais aussi beaucoup de haine et de transphobie.

C'est essentiellement ce qui s'est passé , concluait-il.

Elliot Page est le premier homme transgenre à occuper la page couverture du magazine « Time » et la deuxième personne transgenre après Laverne Cox, en 2014. Photo : Wynne Neilly/Time

Selon l'extrait que vient de publier Vanity Fair, Elliot Page a expliqué à Oprah Winfrey qu'il était impératif de faire cette annonce, non seulement pour contrer les attaques contre la communauté trans, mais aussi pour son propre bien-être.