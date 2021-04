COVID-19 : 3871 nouveaux cas et 41 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 3871 nouvelles infections et 41 morts de plus.

Il n'y avait pas eu autant de décès en une journée depuis plus de deux mois.

Le bilan des décès depuis le début de la pandémie dépasse les 8000 jeudi, s'établissant à 8029.

Toronto a 1172 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, suivi des régions de Peel (901), York (392), Durham (292) et Ottawa (147), Halton (129), Simcoe Muskoka (117), Niagara (104), Hamilton (103) et Middlesex-London (101).

La moyenne des nouveaux cas par jour en Ontario au cours des sept jours précédents augmente à 3810, après avoir été à la baisse depuis près de deux semaines.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des experts provinciaux doivent présenter jeudi après-midi leurs nouvelles projections de modélisation quant à la courbe des infections en Ontario.

Mercredi, le gouvernement Ford a dévoilé un projet de loi prévoyant trois congés de maladie payés pour les travailleurs qui doivent rester à la maison, parce qu'ils ont des symptômes de la COVID-19 ou dans l'attente des résultat d'un test de dépistage.

Vaccination

L'Ontario a surpassé la barre des 5 millions de doses administrées des vaccins contre la COVID-19.

Près de 120 600 doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures, pour un total de près 5,03 millions de doses depuis le début de la campagne d'immunisation provinciale à la mi-décembre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La ministre de la Santé, Christine Elliott, doit faire le point sur la campagne de vaccination jeudi après-midi.

Hospitalisations

Il y a 2248 hospitalisations (-33) jeudi.

Le nombre de patients aux soins intensifs grimpe jusqu'à 884 (+7), un nouveau sommet.

Le nombre de patients nécessitant un respirateur continue lui aussi d'augmenter. Il est maintenant de 620 (+15).

Il y a 4245 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs continue de baisser, se chiffrant maintenant à 38 438 (-415).

Variants préoccupants

Il y a plus de 2700 cas confirmés supplémentaires des variants, des mutations plus contagieuses et virulentes du coronavirus.

Nombre de cas confirmés du variant britannique : 62 944 (+2589)

Nombre de cas confirmés du variant sud-africain : 243 (+23)

Nombre de cas confirmés du variant brésilien : 501 (+96)

Dépistage

Un peu plus de 56 900 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires affiliés à la province peuvent analyser 70 000 échantillons par jour.

Le taux de positivité est de 7,6 % jeudi.