Un géant des droits autochtones, Thomas Berger, est décédé

Thomas Berger a changé le cours de l'histoire canadienne en tant que responsable de la commission d'enquête sur le projet de construction du gazoduc de l'Arctique qui devait partir de la baie Prudhoe, en Alaska, traverser le nord du Yukon et suivre la vallée du Mackenzie dans les années 1970.

Il rédige un rapport très critique intitulé Le Nord : terre lointaine, terre ancestrale (Nouvelle fenêtre) . Au cours de son enquête, Thomas Berger Berger a visité 35 communautés le long du fleuve Mackenzie qui auraient été touchées par un tel projet.

Il ne devrait y avoir aucun pipeline dans le nord du Yukon , écrit-il, sans équivoque, au ministre des Affaires autochtones de l'époque, Warren Allmand.

Il lui demande de reporter la construction du pipeline de 10 ans, et ajoute : s'il est construit maintenant, il apporterait des avantages économiques limités, mais son impact social serait dévastateur et dommageable pour les objectifs des revendications autochtones.

Le pipeline n'a jamais été construit.

Thomas Berger est décédé d'un cancer à l'âge de 88 ans. Photo : Linda MacCannell

L'importance du Nord

De 1974 à 1977, Thomas Berger visite les communautés nordiques et reconnaît l'importance du territoire dans la culture des premiers peuples. « Chez les Autochtones du Nord, l’attrait de la terre, leur demeure, est énorme », écrit-il.

Le sort du Nord est d’une importance capitale pour l’avenir du pays. Une citation de :Thomas Berger

Les Canadiens ont l’occasion de prendre un nouveau départ, de rédiger un nouveau chapitre dans l’histoire des Autochtones des Amériques. Ils ne doivent pas laisser passer une telle occasion , conclut son rapport.

Les conclusions de l'enquête de Thomas Berger ont été saluées par les groupes autochtones et des dirigeants partout au Canada.

John Amagealik (droite), directeur des revendications territoriales de l'Inuit Tapirisat du Canada s'adresse à la Commission Berger à Ottawa le jeudi 3 juin 1976, pendant que le juge Thomas Berger (gauche) écoute son témoignage. Photo : La Presse canadienne / FRED CHARTRAND

Défenseur des Nisga'a

Thomas Berger a également marqué l'histoire en tant qu'avocat de la Nation Nisga’a en Colombie-Britannique dans la cause historique portant sur la revendication des droits ancestraux qui a mené à l’introduction du titre autochtone dans le droit canadien en 1973.

C'est la première fois que la loi canadienne reconnaît un droit à la terre prédatant les traités.

Ancien chef du Nouvau parti démocratique de la Colombie-Britannique et juge de la Cour suprême de cette province de 1971 à 1983, Thomas Berger reçoit l'Ordre du Canada en 1990 et, en 1992, la médaille de la liberté de la Ville de Vancouver.

Des personnalités politiques se rappellent un géant

Je viens d'apprendre le décès de Tom Berger à Vancouver , a écrit l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies et ancien Chef du Parti libéral du Canada par intérim, Bob Rae, dans un gazouillis. Un géant de la loi, un avocat sans égal. Il a inspiré des milliers et éclairé des millions [de personnes].

Aucune personne non autochtone n'a fait plus pour promouvoir les droits des peuples autochtones au Canada et dans le monde. Une citation de :Bob Rae, ambassadeur du Canada aux Nations Unies

La députée fédérale Jody Wilson-Raybould a aussi exprimé son respect pour Thomas Berger sur les réseaux sociaux.

Tom était un grand champion des peuples et des droits autochtones. Un véritable pionnier qui a aidé à changer ce pays au mieux tout en se sacrifiant personnellement pour le faire , note-t-elle.

L’ancienne chef du Parti vert, Elizabeth May, considère que nous avons perdu un géant . Sur Twitter, elle écrit : Je l’ai vu pour la dernière fois lorsqu'il a représenté les Premières Nations du Yukon à la Cour suprême, alors qu’il avait plus de 80 ans, et a remporté une énorme victoire pour Peel River. Un être humain vraiment incroyable.