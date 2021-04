La vaccination ouverte aux 55 ans et plus dans Windsor-Essex

Le bureau de santé publique de Windsor-Essex élargit la vaccination aux personnes de 55 ans et plus.

Les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous par le biais du système de réservation du bureau de santé publique de la région, WEVax.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Jusqu'à maintenant les centres de vaccination de masse étaient accessibles aux personnes de 60 ans et plus.

La vaccination est par ailleurs ouverte dans la région aux personnes de 40 ans et plus résidant dans les zones sensibles et celles qui ont des conditions de santé particulières.

Les employés de garderies agréées peuvent également prendre rendez-vous.

Le programme de vaccination dans les pharmacies est quant à lui accessible aux personnes de 40 ans et plus.