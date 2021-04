L'Ontario veut étendre la vaccination à tous ses résidents d'ici le 24 mai

La province, qui en est à sa phase 2 de son plan de vaccination, espère élargir la vaccination aux personnes les plus vulnérables dès la semaine prochaine.

Dès la semaine du 3 mai ainsi que la semaine suivante, 50 % des livraisons de vaccins seront envoyés vers les 114 codes postaux identifiés comme étant des quartiers à haut risque de transmission du virus sur les territoires de 13 bureaux de santé publique.

Les deux dernières semaines de mai, la distribution des livraisons se fera à nouveau en fonction de la population des différentes régions de santé.

Dès le 30 avril, les personnes âgées de 55 ans et plus pourront d’ailleurs s’inscrire sur le portail provincial pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner.

Jusqu’à présent, il est possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner en pharmacie lorsqu’une personne est âgée de plus de 40 ans, ainsi que dans certains quartiers jugés à haut risque de transmission pour les personnes de 45 ans et plus.

Calendrier de la vaccination en Ontario Semaine du 26 avril : les 55 ans et plus peuvent s’inscrire pour se faire vacciner, les 45 ans et plus vivant dans les points chauds peuvent aussi s’inscrire, les personnes ayant des problèmes de santé les plus à risque, les travailleurs des services de garde d’enfants agréés.

les 55 ans et plus peuvent s’inscrire pour se faire vacciner, les 45 ans et plus vivant dans les points chauds peuvent aussi s’inscrire, les personnes ayant des problèmes de santé les plus à risque, les travailleurs des services de garde d’enfants agréés. Semaine du 3 mai : les 50 ans et plus peuvent s’inscrire pour se faire vacciner, les 18 ans et plus dans les quartiers chauds peuvent aussi s’inscrire, les personnes ayant des problèmes de santé à risque, groupe 1 de travailleurs ne pouvant pas travailler à domicile.

les 50 ans et plus peuvent s’inscrire pour se faire vacciner, les 18 ans et plus dans les quartiers chauds peuvent aussi s’inscrire, les personnes ayant des problèmes de santé à risque, groupe 1 de travailleurs ne pouvant pas travailler à domicile. Semaine du 10 mai : les 40 ans et plus peuvent s’inscrire pour se faire vacciner, le groupe 2 de travailleurs ne pouvant pas travailler à domicile.

les 40 ans et plus peuvent s’inscrire pour se faire vacciner, le groupe 2 de travailleurs ne pouvant pas travailler à domicile. Semaine du 17 mai : les 30 ans et plus peuvent s’inscrire pour aller se faire vacciner.

les 30 ans et plus peuvent s’inscrire pour aller se faire vacciner. Semaine du 24 mai : les 18 ans et plus peuvent s’inscrire pour aller se faire vacciner. Note: ce calendrier dépendra des livraisons et ne comprend pas celles des vaccins J&J ou Astra Zeneca

Dès le 3 mai, les personnes présentant des conditions de santé à risque élevé, comme l’obésité, des traitements entraînant une immunosuppression, ou les personnes atteintes de déficiences intellectuelles ou développementales, pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

La vaccination est la voie à suivre pour sortir de la pandémie , a déclaré la ministre ontarienne de la Santé. Il y a de plus en plus de lumière au bout du tunnel.

Christine Elliott presse les Ontariens de se faire vacciner dès qu’ils deviennent admissibles et d’opter pour le premier vaccin qui leur est offert. Elle prévient la population que tant que la majorité des gens n'auront pas reçu leurs deux doses, il faudra continuer à appliquer les mesures de prévention de la santé publique.

Livraisons de vaccins

Rayvon Johnson, 18 ans, est bénévole au centre de santé communautaire Black Creek. Il reçoit sa première dose de vaccin contre la COVID-19 à la clinique mise en place au centre commercial Yorkgate, à Toronto, le 14 avril 2021. Photo : CBC / Evan Mitsui

Cette semaine, 396 630 doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été livrées en Ontario, 786 240 doses supplémentaires sont attendues le 3 mai. Trois livraisons d'environ 800 000 doses par semaine suivront. Par la suite, les livraisons atteindront 940 000 doses par semaine d'ici la fin du mois de mai.

Quelque 236 100 doses du vaccin de Moderna ont également été livrées le 26 avril et 388 100 sont attendues pour le 10 mai.

Pour ce qui est des vaccins d'Astra Zeneca et Johnson & Johnson, les informations sur les attributions sont attendues.

Les laboratoires BioNtech/Pfizer veulent fabriquer jusqu'à 3 milliards de doses cette année. Photo : Reuters / Yves Herman

Vaccination en pharmacies

Présentement, 1400 pharmacies à travers la province administrent des vaccins Astra Zeneca aux personnes de 40 ans et plus.

Dès le 30 avril, ce projet pilote va s’étendre dans certaines pharmacies se trouvant dans les points chauds. Ces pharmacies vont offrir le vaccin Pfizer aux personnes de 55 ans et plus, huit pharmacies à Toronto et huit à Peel, à raison de 150 doses par semaine.

La province indique administrer plus de 106 700 doses par jour depuis la dernière semaine et a bon espoir d'avoir vacciné 40 % des Ontariens âgés de 18 ans et plus d'ici le 1er mai.

Pour le moment, plus de 5 millions de doses ont été administrées, selon la province.