Éclosion de COVID-19 au chantier de la rivière Romaine

Six travailleurs du chantier hydroélectrique de la Romaine ont reçu un test positif à la COVID-19 au cours des derniers jours. Plus de 70 personnes sont ou seront évacuées du chantier.

Les personnes infectées ont déjà été évacuées du site selon un porte-parole d'Hydro-Québec.

Une trentaine de contacts ont également été identifiés et évacués. Une quarantaine d'autres travailleurs, avec des liens plus ou moins étroits, seront évacués également par mesure préventive jeudi.

Hydro-Québec affirme qu'il s'agit de la première éclosion sur le chantier de la Romaine depuis le début de la pandémie.

La société d'État ajoute qu'elle travaille en collaboration avec la santé publique de la région.

Hydro-Québec dit avoir lancé l'évacuation, par mesure préventive.

Le nombre d'évacués est plus important que ce que la santé publique recommande selon les gestionnaires. L'objectif était de circonscrire le plus rapidement et efficacement possible l'éclosion.

Les travaux se poursuivent tout de même au chantier de Romaine-4.