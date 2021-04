Des changements chez BC Ferries sèment l'inquiétude sur la côte Sunshine

Plus de 8000 personnes ont signé une pétition s’opposant aux changements prévus par BC Ferries sur les trajets entre Horseshoe Bay, près de Vancouver, et Langdale, sur la côte Sunshine.

De juin à octobre, un projet-pilote modifiera les options de réservation et les prix de certaines traversées dans le but d’améliorer l’expérience et de réduire le stress, selon BC Ferries.

Les automobilistes devront payer pour prendre le traversier du terminal de Langdale.

Augmentation de la capacité de réservation

En outre, l'espace consacré aux voitures ayant une réservation passe à 95 % sur les navires. L'objectif est de réduire les temps d’attente et les embouteillages aux terminaux, indique l’entreprise.

Ces changements causent un stress inutile et des difficultés excessives qui auront des conséquences négatives sur la qualité de vie de milliers de résidents de la côte Sunshine , s’inquiètent les signataires de la pétition.

Les navetteurs à destination et en provenance de Vancouver ne savent souvent pas exactement quand ils quitteront le travail. Ces règles relatives à l'obligation d'avoir des réservations signifient que de nombreux résidents ne pourront pas rejoindre leur famille sur la côte Sunshine , écrivent-ils.

BC Ferries répond à ces inquiétudes sur son site web : en moyenne, au cours d'une année normale, seulement environ 68 % de la capacité disponible du navire est utilisée, il devrait donc y avoir de l'espace disponible tout au long de la journée.

Toute personne qui manque sa traversée réservée peut appeler ou réserver à nouveau en ligne sans frais supplémentaires, indique le président et directeur général de l’entreprise, Mark Collins.

Le service actuel de cette traversée, connue sous le nom de Route 3, ne fonctionne pas bien, selon BC Ferries. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Changements de prix

Les prix pour les traversées non réservées augmenteront, alors que les prix pour les traversées réservées diminueront.

Par exemple, le prix d'un billet aller-retour avec réservation sur les traversées achalandées passe d'entre 67,05 $

et 95 $ à 60,95 $.

Le prix d'un billet aller-retour sans réservation passe à 76,95 $.

Un système à l'essai

En réponse aux préoccupations des clients, Mark Collins rappelle que le projet est temporaire. Nous pensons qu'il est vraiment important de tester ces concepts , croit-il.

Le modèle de service actuel de cette traversée, connue sous le nom de Route 3, ne fonctionne pas bien, selon lui.

La présidente du district régional de la côte Sunshine, Lori Pratt, est du même avis. Je ne suis pas d'accord avec tous les détails du projet, mais ça vaut la peine d'essayer quelque chose de différent qui pourrait nous offrir un meilleur service à long terme.

Avec des informations de Rafferty Baker