Entente pour des prêts de 700 millions de dollars entre Ottawa et Transat

Ce montant correspond à la somme dont nous avions besoin pour envisager sereinement l'avenir , a célébré la direction de Transat par voie de communiqué. Les sommes obtenues nous permettront également de rembourser nos clients dont le voyage a dû être annulé du fait de la pandémie dans des conditions soutenables pour l'entreprise, ce dont nous nous réjouissons.

Ces nouvelles facilités de crédit sont accordées à Transat par l'intermédiaire du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE). L'entreprise devra en reverser une partie importante à ses clients.

Un montant de 310 millions de dollars non garanti est spécifiquement offert au transporteur aérien pour rembourser des voyageurs dont le départ était prévu à compter du 1er février 2020 et pour lesquels un crédit voyage a été émis en raison de la COVID-19.

Ce prêt, assorti d’un taux d’intérêt de 1,2 %, devra être remboursé d’ici 7 ans.

L’entente inclut aussi une enveloppe de 390 millions de dollars représentant les liquidités nécessaires pour soutenir Transat jusqu'à ce que son activité ait retrouvé à un niveau lui permettant de générer à nouveau de la trésorerie .

Cette deuxième enveloppe se divise en deux prêts distincts.

Sa pièce de résistance est un prêt de 312 millions de dollars sous forme de facilité de crédit non renouvelable et non garantie remboursable en 5 ans. Le taux d’intérêt applicable à ce prêt est de 5 % la première année, 8 % la deuxième année et de 2 % pour les trois années suivantes.

À cela s'ajoute une facilité de crédit non renouvelable et garantie portant intérêt au taux CDOR majoré de 4,5 % de 78 millions de dollars assortie d’une échéance de remboursement de 2 ans.