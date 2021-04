Manifestation des professionnels de l'éducation jeudi matin à Sherbrooke

Les 470 membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de l’Estrie sont en grève jeudi matin. Dès 7 h 30, une trentaine de personnes se sont regroupées devant le bureau de la députée de la CAQ de Saint-François, Geneviève Hébert, pour manifester leur insatisfaction quant aux offres du gouvernement dans le cadre du renouvellement de leur convention collective.

Parmi ces professionnels de l'éducation, on compte des orthophonistes, des psychologues, des psychoéducateurs, des conseillers en orientation, des conseillers pédagogiques, des analystes financiers et informatiques ainsi que des adjoints administratifs.

Le Syndicat attend une centaine de membres sur place pour exiger une amélioration de leurs conditions de travail, alors que leur convention collective est échue depuis plus d’un an.

Dès 9 h, ils quitteront le bureau de la députée sherbrookoise de la CAQ pour marcher en direction du centre-ville de Sherbrooke. Ils comptent terminer leur parcours devant le Centre Saint-Michel, situé au 135, rue King Ouest.

Le président du Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de l’Estrie, Martin Côté, déplore que le gouvernement n'ait toujours rien présenter de concret à la table de négociation, notamment pour combler le manque de ressources professionnelles.

Présentement on a un grand problème pour attirer et retenir des professionnels. Donc on parle par exemple de payer l'ordre professionnel, la reconnaissance de la maîtrise...différents éléments qui vont rendre attractif le travail en éducation. Une citation de :Martin Côté, président du Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de l’Estrie

Si la situation ne change pas, Martin Côté affirme qu'il faut s'attendre à ce que le ton monte puisque la prochaine étape de contestation pourrait inclure la perturbation des écoles .

Grève nationale

Dans l'ensemble du Québec, 10 000 professionnelles et professionnels de l’éducation participent à cette grève, organisée par la Fédération des professionnelles et professionnels de l’Éducation du Québec (FPPE) et de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).