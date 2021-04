Des jeux pour apprendre le français séduisent le jury de la Fosse aux lions 2021

Permettre aux enfants d’apprendre le français en s’amusant, c’est le but que s’est donné Mme Marcheterre. Lors de sa présentation, elle a su convaincre les jurés de ce 9e Grand Prix de la viabilité et de l’importance de sa plateforme éducative en ligne.

En 2013, l'entrepreneuse lance un site internet regroupant une série de mini-jeux destinés aux éducateurs dans les écoles d’immersion française. Mais lorsque les jeux cessent de fonctionner en début d’année 2021, elle décide de créer une toute nouvelle formule de son site internet, appelé L’Univers de Sam Amuse.

Le jury de la Fosse aux lions 2021, avec de gauche à droite Youssef Bezzahou, Ginette Lavack et Robert Tetrault. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

La préparation de Jennifer était excellente, déclare Ginette Lavack, juge et chef de la direction pour le Centre culturel franco-manitobain. Elle connaissait son produit, son marché et on pouvait voir que l’argent de ce prix allait être très bénéfique pour son entreprise. On voyait vraiment le potentiel de ce projet.

Jennifer Marcheterre a affirmé que la somme de 15 000 $ remportée lors de la finale sera destinée à promouvoir L’Univers de Sam Amuse, grâce à de la publicité en ligne et la création d’affiliations.

Mon but est de rejoindre le plus d’enseignants possible pour pouvoir aider un maximum d’élèves , explique Mme Marcheterre.

La jeune femme est ravie d’avoir remporté le prix de cette année, qui va pouvoir l’aider à réaliser ses objectifs. Cette victoire a été une véritable surprise pour elle.

Je suis vraiment contente d’avoir eu l'opportunité de participer à ce concours. Je n’y crois toujours pas, mon cerveau n’assimile pas l’ampleur du prix. Une citation de :Jennifer Marcheterre, créatrice de L'Univers de Sam Amuse

La plateforme destinée aux élèves de la maternelle à la 3e année sera lancée en août prochain et sera accessible au prix de 250 $ par an pour une classe de 25 élèves.