Vincent Boutin sera de la course à la mairie de Sherbrooke

Ce dernier occupe le poste de conseiller du district des Quatre-Saisons depuis huit ans. Il est également président de l’arrondissement de Fleurimont.

Depuis toujours, je suis passionné par les changements concrets que nous sommes capables d’apporter à un milieu de vie à l’aide de politiques publiques efficaces. Je souhaite maintenant mettre à profit mon expérience, ma personnalité rassembleuse, mon écoute des gens, ma rigueur et mes idées au bénéfice des Sherbrookoises et des Sherbrookois , a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Pour moi, la mairie est une étape naturelle de mon parcours professionnel et personnel. J’ai grandi à Sherbrooke, j’ai choisi de faire ma vie ici et d’y fonder ma famille parce que j’aime profondément Sherbrooke et ses citoyens.

Une citation de :Vincent Boutin