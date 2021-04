Marc-André Gilbert, le p'tit gars d'Alma derrière l'album de Charlotte Cardin

Pour atteindre les sommets, le réalisateur musical a travaillé d’arrache-pied au cours des dernières années dans deux domaines qui le passionnent : la musique et la publicité.

Parti de la région pour Montréal dans le but d’y rouler sa bosse en musique, il est devenu producteur et coauteur d’albums de certains artistes les plus en vue de la Belle Province. Il y a certes Charlotte Cardin, un nom sur toutes les lèvres depuis le lancement de son opus Phoenix, mais aussi Ariane Moffat, dont la plus récente offrande, Incarnat, est enrobée du talent de Marc-André Gilbert.

C’est un drôle de parcours. J’ai étudié la musique au Collège d’Alma en batterie. Je viens d’une famille de musiciens, donc j’ai toujours eu la musique dans le sang. Ensuite je suis déménagé à Montréal, donc le classique, et j’ai continué à l’université et je me suis rendu compte que j’avais un côté entrepreneur, que d’être musicien accompagnateur, ça ne comblait pas totalement ma passion. Ça n’allait pas assez vite à mon goût , a raconté le réalisateur, en entrevue avec Roger Lemay au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Charlotte Cardin sur le plateau de Tout le monde en parle Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Marc-André Gilbert confie avoir vécu une crise existentielle , qui l’a incité à mettre la musique, comme occupation principale, de côté. En changeant de trajectoire, il s’est retrouvé à fonder une petite entreprise de production publicitaire et à force d’efforts, la boîte a connu un certain succès. Marc-André Gilbert a pu faire des rencontres profitables à de nombreux chapitres.

Au cours de ses sept années passées en publicité, la musique a tout de même occupé une place de choix dans la vie de Marc-André Gilbert, qui était déterminé à peaufiner son art.

Pas de séries Netflix, pas de films, complètement obsédé par ça. J’ai continué à travailler de manière autodidacte et je pense qu’il n’y a pas un vidéo sur YouTube que je n’ai pas regardé , relate-t-il.

Après avoir vendu son entreprise, la flamme brûlait si fort qu’il ne pouvait faire autrement que de se tourner vers le domaine musical à temps plein, sa besace remplie de nouvelles connaissances et son carnet de contacts bien garni.

Il a fait entendre ses réalisations personnelles à des intervenants clés de l’industrie, qui ont aimé son produit et sa signature. S’en est suivie la collaboration avec Charlotte Cardin, puis avec Ariane Moffat.

Une longue histoire, un long parcours, mais tous les chemins mènent à Rome , philosophe le réalisateur d’Alma.

Deux artistes déterminées

Marc-André Gilbert raconte qu’Ariane Moffat et Charlotte Cardin sont deux artistes déterminées et expérimentées, qui savent très bien ce qu’elles veulent. Deux femmes différentes, oeuvrant dans des univers distincts.

Ariane Moffat, mère de trois enfants, créait dans un contexte particulier en pleine pandémie.

Quand on a fait le premier extrait, Espoir, qui est piano-voix, elle est arrivée en studio après une journée vraiment stressante et elle a dit : "Marc, c’est maintenant que ça se passe. Il faut que ça sorte, il faut que je chante". J’ai à peine eu le temps de brancher le micro et de mettre mes écouteurs, elle s’est mise à chanter. J’étais ému. Je l’ai serrée dans mes bras et c’était fini. C’était aussi simple que ça , relate-t-il.

Charlotte Cardin, ex-mannequin à la voix exceptionnelle, a un talent fou, confirme Marc-André Gilbert.

Une voix comme ça, je te jure ça n’existe pas. Il n’y aucune fausse note en studio. En tant que producteur de musique, quand tu tombes sur un talent aussi brut, c’est sûr que ça te pousse à te dépasser parce que tu veux rendre justice à ce talent-là , poursuit l’Almatois.

L’autrice-compositrice-interprète qui vient de lancer son premier album complet après deux microalbums parus en 2016 et 2017 est super drôle et a une vivacité d’esprit vraiment exceptionnelle , de l’avis de son collaborateur.

Cette spontanéité et cette sagacité que décrit Marc-André Gilbert ont pu être observées chez Charlotte Cardin lors de son passage à l’émission Tout le monde en parle dimanche dernier. Elle a sans doute provoqué des frissons chez de nombreux téléspectateurs avec l’interprétation, sans faille et tout en finesse et en profondeur, de sa chanson Anyone Who Loves Me.

Un rôle important

Le rôle d’un réalisateur musical est de diriger tout le processus de création d’une chanson. Les artistes arrivent avec leurs maquettes et le travail de professionnels comme Marc-André Gilbert consiste à concrétiser leur vision en matière de style, de tempos, de sons.

Ce rôle gratifiant est un défi renouvelé avec chaque expérience et chaque artiste, laisse entendre Marc-André Gilbert, qui continue de s’épanouir à travers la musique et dans le domaine de la publicité.

À partir de l’entrevue réalisée par Roger Lemay