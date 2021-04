90 % des amendes liées à la COVID-19 n’ont pas été payées au Manitoba

Depuis le 8 avril 2020, un total de 162 975 $ a été collecté pour des contraventions données en lien avec des violations des ordonnances de la santé publique , indique un porte-parole du ministère.

Bien que cette somme représente un petit pourcentage du total des amendes données, il est important de noter que la mise en vigueur à grande échelle des mesures a seulement commencé en novembre et des efforts de recouvrement sont en cours , poursuit-il.

Le gouvernement ne fournit pas le nombre de contraventions payées dans ses communiqués hebdomadaires qui recensent les violations des ordonnances sanitaires. Seule la somme toujours croissante des amendes données est fournie.

Au Manitoba, le refus de porter un masque dans un lieu public intérieur est passible d’une amende de 298 $ et les amendes pour non-respect des ordres de santé publique sont fixées à 1296 $ pour les particuliers, les entreprises à propriétaire unique et les sociétés en nom collectif et à 5000 $ pour les sociétés par actions.

Au début de la pandémie, le gouvernement a misé sur les avertissements et des campagnes d’éducation ont été privilégiées à la répression. Le premier ministre a seulement annoncé en automne des efforts pour faire respecter plus strictement les règles sanitaires, après la tenue de plusieurs événements, dont une manifestation antimasque dans la ville de Steinbach.

Le recouvrement des amendes peut prendre du temps, selon la province. Une pénalité de 50 $ est ajoutée aux contraventions non payées, et la province peut faire appel à des sociétés de recouvrement.

La province peut aussi empêcher les contrevenants qui refusent de payer leurs amendes de renouveler leurs permis de conduire ou les papiers d’un véhicule, selon le ministère de la Justice.

L’opposition néo-démocrate affirme qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles les contrevenants peuvent refuser de payer une amende. Certains s’opposent aux contraventions pour des raisons idéologiques alors que d’autres n’ont pas suffisamment d’argent pour payer.

La porte-parole en matière de justice du Nouveau Parti démocratique, Nahanni Fontaine, croit que la province devrait améliorer sa communication en ce qui concerne les ordonnances sanitaires, qui changent régulièrement depuis le début de la pandémie.