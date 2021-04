Des conseillers d'Ottawa veulent le retour des sports extérieurs

Ils sont 16 conseillers municipaux sur 24 à avoir signé cette lettre, envoyée mercredi au premier ministre ontarien. Les élus demandent à ce que les activités extérieures qui peuvent être pratiquées dans le respect des mesures sanitaires et à distance convenable soient autorisées.

La pandémie dure depuis plus d'un an maintenant et les résidents d'Ottawa cherchent des moyens sûrs pour sortir, être physiquement actifs et maintenir leur santé mentale et leur bien-être , ont-ils argué.

Les signataires ont ajouté qu'ils ne remettaient absolument pas en question l'ordre de rester à la maison, en vigueur dans toute la province depuis le 8 avril, et les autres mesures visant à protéger la population. Ils estiment toutefois qu'un compromis peut être fait pour certaines activités sportives.

Des activités telles que le golf, le tennis et le pickleball se prêtent toutes à la distanciation sociale , peut-on lire dans la lettre.

Lorsque les exigences de distance sont respectées, ces activités de plein air peuvent être un moyen sûr pour les gens de profiter des espaces publics pendant la pandémie. Une citation de :Extrait de la lettre adressée au premier ministre Doug Ford

Les conseillers municipaux ont aussi souligné les mesures mises en place sur les terrains de golf, tout au long de la précédente saison, pour permettre aux amateurs de pratiquer leur sport en toute sécurité.

Nous estimons que les avantages pour la santé physique et mentale qu'apporte la réouverture des activités récréatives extérieures l'emportent largement sur les risques associés à leur fermeture , ont-ils conclu.

Vers un nouveau recul du gouvernement?

Selon les règles en vigueur actuellement à travers la province, les Ontariens doivent rester à la maison, à moins de sortir pour des raisons essentielles , comme d'aller faire son épicerie, de se déplacer pour recevoir des soins de santé ou pour faire un travail qui ne peut pas être fait à distance.

L’exercice à l’extérieur, près du domicile et uniquement avec les gens d’un même ménage, est également permis.

Selon le directeur de la table consultative scientifique de la province, Dr Peter Juni, les experts scientifiques de l'Ontario n'ont pas conseillé au premier ministre Doug Ford d'interdire l'utilisation des installations récréatives extérieures pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, avait-il affirmé en entrevue à CBC.

Ce n'est pas la première fois que des élus d'Ottawa demandent des ajustements aux règles sanitaires mises en place par la province pour faire face à la situation pandémique critique en Ontario.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson - qui n'a toutefois pas signé la lettre envoyée mercredi sur les installations sportives extérieures - s'était notamment prononcé contre la fermeture des ponts interprovinciaux entre Ottawa et Gatineau. Il espérait obtenir la suppression des barrages routiers.

Depuis l'annonce d'un nouveau confinement, le premier ministre Doug Ford a déjà fait marche arrière sur certaines mesures, notamment en ce qui concerne l'ouverture des terrains de jeux.