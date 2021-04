Saskatoon pourrait devenir l’épicentre de la pandémie en Saskatchewan

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, demande même au gouvernement provincial de mettre en place de nouvelles restrictions. Selon lui, il faudrait instaurer les mêmes restrictions que celles en vigueur dans la capitale provinciale.

Si les mesures sont mises en place dès que possible, alors j'espère qu’elles seront instaurées pendant peu de temps et qu’elles ne mettront pas notre économie en péril , a expliqué Charlie Clark.

Le Dr Kyle Anderson, microbiologiste à l’Université de la Saskatchewan, partage le même avis que le maire de la Ville des Ponts. Il propose lui aussi de nouvelles mesures le temps de vacciner plus de Saskatchewanais.

Garder les restaurants et les gymnases ouverts et ne pas vacciner nos travailleurs essentiels nous met dans une situation qui n’est pas sécuritaire.

Ces demandes surviennent alors que des chercheurs de l’Université de la Saskatchewan prévoient bientôt une explosion des cas de la COVID-19 à Saskatoon. Une analyse des eaux usées a prédit une hausse du nombre de cas parmi la population.

La population est inquiète

La plupart des résidents de la ville qui ont été interrogés par Radio-Canada ont répondu être très inquiets par la situation sanitaire actuelle.

Melody Gondziola dit qu'elle est terrifiée et croit qu'il faudrait fermer plus de commerces. Un autre résident, Peter Soita, se préoccupe du fait que les variants se propagent beaucoup plus rapidement chez les jeunes adultes.

Je pense qu'il y a encore trop de lieux ouverts et qu'il y a encore des personnes qui ne veulent pas porter de couvre-visages ou se faire vacciner , explique Mme Gondziola.

Avec les informations de Gregory Wilson