Sony a vendu près de 8 millions de consoles PlayStation 5

Lancée en pleine pandémie, la nouvelle console a permis à la division vidéoludique de Sony d’enregistrer le meilleur trimestre de son histoire.

Le NPD group, une entreprise américaine spécialisée en études de marché, a indiqué il y a deux semaines que la PS5 était la console s’étant le plus vendue dans les cinq premiers mois de disponibilité.

La demande pour la PS5 dépasse d'ailleurs toujours de loin l’offre de l’entreprise, selon le magazine The Verge.

La PlayStation 4 a quant à elle été vendue à un peu plus d’un million d’exemplaires au cours du dernier trimestre, ce qui élève le nombre total de consoles achetées à 115,9 millions depuis 2014.

Les personnes abonnées à la PlayStation Plus – qui permet notamment de jouer en ligne – se font également plus nombreuses. Le service compte à présent 47,6 millions d’utilisateurs et utilisatrices, une hausse de 14,7 % sur un an.