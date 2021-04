La Colombie-Britannique enregistre 841 nouveaux cas de COVID-19

Un total de 515 personnes sont hospitalisées en raison de complications liées au virus, tandis que 171 d’entre elles se trouvent aux soins intensifs, ce qui représente une augmentation de sept hospitalisations en 24 heures.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le nombre de cas actifs à travers la province baisse lentement. Mercredi, 8009 personnes étaient toujours considérées comme infectées par le virus.

Les éclosions qui avaient lieu au centre d’hébergement assisté Sunset Manor de Chilliwack ainsi qu’à l’Hôpital régional de Nanaimo sont maintenant terminées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Aucune donnée concernant le nombre de cas de variant n’a été partagée par les autorités sanitaires.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, et la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, indiquent que chaque semaine de plus en plus de vaccins parviennent dans la province. Ils invitent les 18 ans et plus à s'inscrire dans le cadre d'une première étape avant un rendez-vous vaccinal.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 705 409 doses de vaccins ont été administrées. De ce nombre, 89 725 sont de secondes doses.

Les personnes âgées de 59 ans et plus peuvent dorénavant prendre rendez-vous pour se faire vacciner et, à compter de minuit jeudi, ce sera au tour des 58 ans et plus d’être admissibles à la vaccination.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les travailleurs de la province pourront également avoir droit à trois heures de travail payées afin de recevoir chacune des doses de vaccin contre la COVID-19, a annoncé la province mercredi.

Cette mesure s’applique au travailleur à temps plein et à temps partiel et est rétroactive jusqu’au 19 avril 2021.