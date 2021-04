La tenue de l'assemblée des villes amies de la marionnette à Saguenay discutée jeudi

La mairesse Josée Néron et des membres de l’Association internationale des villes amies de la marionnette (AVIAMA) discuteront, jeudi, de la tenue de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, qui doit en principe avoir lieu à Saguenay les 30 et 31 juillet.

L'assemblée réunit habituellement une cinquantaine de maires et de délégués de villes d'Europe et d'Asie.

Dans le contexte sanitaire actuel, il serait étonnant qu’une délégation internationale puisse se rendre à Saguenay dans trois mois pour prendre part à l’événement, qui est toujours à l’agenda sur le site Internet de l’ AVIAMAAssociation internationale des villes amies de la marionnette .

Saguenay, membre de l’organisme en raison de son Festival international des arts de la marionnette (FIAMS), devait être la première ville d’Amérique à accueillir l’événement. Josée Néron l’avait annoncé en 2019, après sa participation à l’AGA de l’organisme à Charleville-Mézières, en France. L'assemblée devait justement avoir lieu en marge du FIAMSFestival international des arts de la marionnette .

Plus tôt ce printemps, la direction du festival biennal a annoncé que l'édition 2021 aura bel et bien lieu du 27 juillet au 1er août. Le responsable des communications au Théâtre La Rubrique, qui chapeaute l’événement, a précisé que l’organisation planche sur la programmation et demeure à l’affût de la situation en lien avec la COVID-19.

Le directeur artistique de La Rubrique, Dany Lefrançois, a indiqué par messagerie que la Ville devrait prendre une décision au sujet de l’assemblée annuelle de l’ AVIAMAAssociation internationale des villes amies de la marionnette d’ici le début du mois de mai.

Le cabinet de la mairesse Néron a confirmé qu’une rencontre aura lieu à ce sujet jeudi.

À la mi-avril, il était toujours question que la Ville accueille la délégation d’outre-mer en juillet. Dans ce contexte, et considérant que Saguenay est officiellement amie des arts de la marionnette, les membres du comité exécutif ont donné leur aval à l’acquisition de neuf marionnettes géantes, un legs du Théâtre Sans Fil de Montréal. Le Théâtre La Rubrique va contribuer à la restauration et à la mise en exposition des marionnettes.