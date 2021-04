Groupe Bertrand-Rioux vend tous ses logements

L’acheteur, Immeubles Alexandre-Pelletier, qui possède déjà 350 logements, devient le plus important propriétaire et gestionnaire immobilier de la Matanie.

Avec la transaction, ce sont 268 logements de plus qui s’ajoutent au patrimoine d’Immeubles Alexandre Pelletier.

L’entrepreneur Alexandre Pelletier raconte que les pourparlers entre les parties étaient en cours depuis déjà un certain temps. C’est une bonne période pour l’immobilier à Matane avec les logements qui sont pleins, les taux d’intérêt qui sont bas présentement , commente M. Pelletier.

C’était aussi une occasion de croissance pour la petite entreprise. Je veux que ça devienne une entreprise familiale dans les prochaines années, j’aimerais que mes enfants se joignent à l'entreprise, donc il faut continuer de développer , explique l’homme d’affaires.

La transaction lui permet d’augmenter son offre de logements. Ce sont des immeubles qui sont bien situés dans les différents secteurs de la ville. Ça permet de répondre à tous les besoins qu’une personne peut avoir.

L’entreprise compte déjà cinq employés à temps plein. Ces effectifs doublent avec l’achat des nouveaux logements.

Pour les locataires, les baux demeurent les mêmes et les conditions déjà présentes seront respectées, indique le nouveau propriétaire. On va amener, dit-il, notre qualité de services avec des réponses rapides quand il y a des bris. Sinon, on surveille la propreté des immeubles à l’extérieur. Une tournée de tous les immeubles va être effectuée pour s’assurer que nos standards soient respectés partout.

Alexandre Pelletier ajoute qu’il compte bien entretenir ces nouveaux immeubles. J’aime ça être fier de tous mes immeubles. Quand je mets mon nom, je veux qu’il [l’immeuble] paraisse bien.

Le montant de la transaction demeure confidentiel.

D'autres projets pour Groupe Bertrand-Rioux

Dans un communiqué, le fils du fondateur et président du Groupe Bertrand-Rioux, François Rioux, se dit heureux que ce soit un jeune entrepreneur de Matane qui prenne la relève. Son groupe, assure-t-il, ne délaissera pas complètement l'immobilier.

M. Rioux explique que la vente est le reflet d’une nouvelle orientation que prend son entreprise. Groupe Bertrand-Rioux souhaite se consacrer à la croissance de ses filiales, Riotel et Habitat construction.

Dans cet esprit, le groupe s’apprête à intégrer les deux benjamins de la famille Rioux. Ils viendront rejoindre l'aînée et former une troisième génération d’entrepreneurs.

Avec cette transaction qualifiée d'historique, c’est aussi une page qui se tourne dans la région puisque le Groupe Bertrand-Rioux a géré jusqu’à 800 logements dans plusieurs villes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Au cours des dernières années, le Groupe Bertrand-Rioux avait concentré toutes ses activités immobilières à Matane.