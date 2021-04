Les camps de vacances attendent les directives sanitaires

Après un été où ils ont dû rester fermés, certains camps craignent pour leur survie et ont hâte de recevoir des nouvelles du gouvernement provincial. On est anxieux, mais on a surtout hâte de pouvoir annoncer probablement la relance des camps de vacances , affirme le directeur général de l’Association des camps du Québec. Il estime que les camps sont prêts à relever le défi.

Plusieurs scénarios évalués

Les notions de bulles comme dans les écoles, des tests de dépistage, des locaux pour permettre un isolement au besoin sont toutes des pistes évoquées par les camps de vacances.

La direction des camps Odyssée, dont fait partie le camp Minogami, s’attend à devoir réduire le nombre de campeurs cet été. Le directeur général Gabriel Bigaouette compte ouvrir des places en prévente pour pouvoir évaluer la demande et les budgets nécessaires aux opérations de l’été 2021.

Monsieur Bigaouette accueille favorablement les différentes mesures évoquées. Pour l’instant, ce qu’on entend, à nos yeux, ne fait que renforcer la sécurité sur nos sites , dit-il. Il ajoute qu’il souhaite tout de même que les mesures ne viennent pas entraver l’expérience du camp vécue par les jeunes.

Un autre été fermé

Devant l’incertitude, le camp du lac Vert à Saint-Mathieu-du-Parc a déjà décidé qu'il n'y aurait pas de camp de vacances dans leur établissement cet été. Le directeur Charles Pagé affirme que peu importe si le gouvernement donne le feu vert ou non, leur décision est déjà prise.

Le directeur explique qu’il est trop compliqué d’organiser une saison de camp de vacances à la dernière minute. À cela s’ajoutent les moyens financiers limités de l’OBNL en plus des difficultés de recrutement des animateurs.

Avec les informations de Claudia Cantin