Cascades ouvre un bureau de vaccination à Kingsey Falls

À l’instar d’autres grands employeurs, la multinationale Cascades participe à l’effort collectif pour enrayer la pandémie. Elle transforme certaines de ses installations de Kingsey Falls en centre de vaccination pour ses employés et la population.

Quand le gouvernement a demandé l’aide des entreprises, bien nous, on a levé la main! Une citation de :Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades

Ce sont 15 000 employés et résidents de la région qui devraient recevoir un vaccin dans ces installations durant les trois prochains mois.

Le CIUSSS MCQ fournira tout le matériel médical nécessaire. Cascades puisera par ailleurs dans son propre personnel médical et embauchera des ressources externes pour mener à bien l'injection de ces milliers de doses.

La vaccination suivra tout de même les critères et les priorités établies par le gouvernement, précise Mario Plourde.

On va suivre les consignes de Clic Santé. On a un protocole à suivre au niveau des âges. On ne pourra pas changer l'ordre de vaccination à notre guise , souligne-t-il.

Le vaccin de Pfizer sera le premier à être administré.

Nous recevrons les vaccins Pfizer, mais ça peut changer. Évidemment, nous allons suivre ce que le ministère nous enverra , explique José Rivas, médecin-conseil chez Cascades.

« Rien n'est impossible »

Cette initiative est bien accueillie dans la petite communauté.

Qui aurait dit, l’an passé à pareille date, qu’il y aurait un centre de vaccination à Kingsey Falls. Ça aurait été impensable, mais aujourd’hui, on sait qu’avec Cascades, rien n’est impossible. Une citation de :Micheline Pinard-Lampron, mairesse de Kingsey Falls

La clinique se mettra en branle dès la semaine prochaine.

