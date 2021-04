Fusillade à Ajax : on craint pour la vie de deux personnes

C'est ce qu'a expliqué la police de la région de Durham lors d'un point de presse près de la scène de crime, mercredi en fin d'après-midi.

Un homme et une femme sont à l'hôpital dans un état critique. Les deux victimes ont été emmenées dans un centre de traumatologie à Toronto, selon Crystal Fitzgerald, porte-parole du service de police régional de Durham. La fusillade a eu lieu à l'intersection de la route Kingston et de l'avenue Harwood. La police a été appelée sur place vers 16 h 20. Selon Mme Fitzgerald, deux véhicules sont impliqués et une altercation a eu lieu avant la fusillade. Elle a ajouté que l'acte ne semble pas être aléatoire. Plus de 40 coups de feu ont été tirés, a-t-elle dit. Nous ne savons pas exactement qui était impliqué ou qui en a tiré combien à ce stade. Personne n'a été arrêté. Aucune information n'a été divulguée à propos de possibles suspects. Les routes autour de la large scène de crime ont été fermées pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail. La police de Durham exhorte tous ceux qui ont des images de caméras de tableau de bord à les contacter.

Avec les informations de CBC News