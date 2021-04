COVID-19 : hausse du nombre de cas causés par un variant préoccupant à Thunder Bay

Une dizaine de cas reliés à un variant ont notamment été détectés au sein du personnel de la mine Musselwhite, à 500 km au nord de Thunder Bay, où une éclosion a été déclarée le 21 avril.

Il n'est pas surprenant que nous voyions des variants préoccupants ici , explique la Dre Janet DeMille, médecin hygiéniste.

Dans l'ensemble, nous sommes dans une bonne situation en ce qui concerne le nombre de cas, mais nous devons tous rester vigilants pour éviter que les variants préoccupants ne s'installent ici et ne se propagent dans notre région. Une citation de :Dre Janet DeMille, médecin hygiéniste du Bureau de santé du district de Thunder Bay

Le nombre de cas actifs dans ce district descend pour une deuxième journée de suite, après une légère augmentation entre le 19 et le 26 avril.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le BSDTBBureau de santé du district de Thunder Bay a enregistré 5 cas et 10 guérisons mercredi.

L’Hôpital Temiskaming prêt à aider d’autres hôpitaux

Le PDG de l’Hôpital Temiskaming, Mike Baker, indique que l’établissement a libéré des lits pour permettre aux gros hôpitaux de la région de s’occuper de patients atteints de la COVID-19 en provenance du sud de la province.

L’Hôpital Temiskaming a notamment reçu plus tôt cette semaine une patiente qui était hospitalisée à North Bay.

La logistique du déplacement des patients se rendant aux soins intensifs est importante, et avec les volumes auxquels ils sont confrontés, il est plus logique de les envoyer dans des centres plus grands et plus proches , note M. Baker

Pour faire de la place, le transfert de personnes déjà en attente d’une place dans un foyer de soins de longue durée a été accéléré.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

C'est une question d'équilibre , a déclaré le PDG de l’Hôpital Temiskaming.

Pour l'instant, notre contribution consistera à accueillir les patients des plus grands centres tout en nous assurant d'avoir suffisamment de place pour les membres de notre communauté si les taux de COVID-19 continuent d'augmenter dans notre région.

Le bureau de santé local a par ailleurs recensé sept nouveaux cas mercredi, ce qui égale le sommet quotidien pour le district.

Ailleurs dans le Nord

Ailleurs dans le Nord, le Bureau de santé Porcupine (BSP), qui a déclaré mardi une éclosion au refuge pour sans-abri Living Space, a offert mercredi un test de dépistage sur place à tous les usagers et le personnel.

Le BSP a détecté 13 nouveaux cas sur son territoire, dont 11 dans le secteur de Timmins.

Dans sa mise à jour de mercredi, Santé publique Sudbury et districts indique que 16 des 19 cas annoncés dimanche ont été déclarés positifs à la suite d'une erreur au laboratoire.

Les cas ont été retirés du total.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le bureau de santé a signalé 10 nouvelles infections mardi, ainsi que 7 guérisons.

Santé publique Sudbury et districts a aussi annoncé un deuxième décès causé par la COVID-19 en deux jours.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest a connu la plus grande hausse quotidienne de cas du Nord de l'Ontario, avec 16, dont 12 dans le secteur de Kenora.

À l’opposé, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a recensé une seule nouvelle infection.

Santé publique Algoma a annoncé quatre cas en soirée, tous dans la région de Sault-Sainte-Marie. La région compte 38 cas actifs.