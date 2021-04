Le défi de se faire vacciner en français au Manitoba

Lionel Zelicz s'est présenté dimanche au Centre des congrès RBC de Winnipeg pour se faire vacciner contre la COVID-19. Sur place, il a trouvé des affiches en français. Il croyait donc pouvoir se faire servir dans sa langue maternelle, mais en vain.

En passant la sécurité, on m'a posé les questions en anglais , lance-t-il. M. Zelicz a également dû remplir les formulaires donnés en anglais.

Je leur ai demandé s’il n’y avait pas un questionnaire en français auquel je pouvais répondre, ou s'il n’y avait pas de l’information en français […] J’étais très surpris qu’il n’y ait aucune documentation en français et ça me semblait un peu bizarre , poursuit-il.

Il trouvait la situation davantage surprenante, vu que la campagne de vaccination est en route depuis maintenant des mois. Le fait de demander des services dans sa langue maternelle a ralenti le processus de vaccination de 10 à 15 minutes, estime M. Zelicz.

On a quand même 50 000 francophones au Manitoba, alors je me demande si cette situation ne s’est pas déjà présentée , interroge-t-il. Il croit qu'il y a suffisamment de francophones dans la province pour justifier un service adéquat en français.

La seule personne bilingue à s'être occupée de lui était l'infirmière qui lui a injecté son vaccin.

Si on dit rien, si on fait rien, tous ces services vont [disparaître] , lance Lionel Zelicz.

La directrice générale de l'organisme Santé en français, Annie Bédard, déplore cette situation. L’accueil, l’affichage sont le début d’une offre de service. il faut avoir une offre de services complète , affirme-t-elle.

C'est dommage et vraiment déplorable. En situation normale, on a de la difficulté à avoir la base minimum au niveau des services en français. Lorsqu'il arrive un temps de crise, un temps de pandémie, alors ça reflète cette réalité , indique Mme Bédard.

La province s'excuse

Un porte-parole du gouvernement du Manitoba s’excuse envers M. Zelicz pour l’expérience qu’il a vécue. Nous nous excusons si cet individu n’a pas eu une expérience positive en visitant le supercentre RBC , écrit-il dans un courriel.

Il ajoute qu’un formulaire de consentement en français est disponible sur place pour ceux qui le souhaitent.

Si quelqu’un réclame le service en français, nous essayons de les accommoder. Cependant, si un membre du personnel francophone n’est pas disponible, nous allons utiliser le service d’interprète en ligne , poursuit le porte-parole.

Il fait d’ailleurs valoir une annonce que la province a faite mercredi et selon laquelle les rendez-vous de vaccination pourront désormais être pris en 100 langues différentes. Les patients peuvent désormais réclamer un interprète pour leur rendez-vous.

Le fait de pouvoir accéder aux soins dans la langue de leur choix aide les gens à mieux comprendre les renseignements qui leur sont fournis et rend l’expérience plus agréable, équitable et accessible pour eux , affirme Heather Stefanson, ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées, dans un communiqué.

Nous sommes d’avis que l’ajout de ce nouveau service incitera plus de Manitobains à prendre leur rendez-vous vaccinal plus rapidement , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny