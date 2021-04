Art et mieux-être au MNBAQ pour rendre hommage à François Duchesne

Cette programmation permettra, à travers l’art, d’apaiser et de peut-être transformer la vie des gens , espère le directeur général du musée, Jean-Luc Murray. Son équipe a travaillé en collaboration avec une art-thérapeute pour élaborer les différentes activités.

Le musée a aussi tenu à collaborer avec la famille de François Duchesne pour rendre hommage à ce dernier d’une façon qui lui correspond. Il croyait profondément au rôle que joue l’art dans le mieux-être, souligne M. Murray.

Mon frère aimait les gens, les arts et tout particulièrement ce musée. Il aurait été touché de savoir que des activités destinées au mieux-être des participants s’ajoutent à la programmation du MNBAQMusée national des beaux-arts du Québec , estime Marie-Josée Duchesne.

Une vigile au Musée national des beaux-arts de Québec avait eu lieu le 3 novembre 2020 pour rendre hommage à François Duchesne (archives). Photo : Radio-Canada / Julia Page

Cette nouvelle programmation proposera une panoplie d’activités comme des vidéos, des visites thématiques et des ateliers pour adultes dirigés par une art-thérapeute.

Des vidéos

L’historienne de l’art et art-thérapeute Sophie Lessard-Latendresse propose une série de huit vidéos s’intitulant Une œuvre ressentie. Les vidéos sont disponibles sur YouTube depuis décembre.

Il s’agit de courtes capsules dans lesquelles elle invite le spectateur à regarder une œuvre d’art autrement. Elle propose une approche contemplative qui invite à l’introspection.

Des ateliers

Baptisés L’art pour soi(e), ces ateliers seront l’occasion de déconnecter et de prendre un moment pour soi. Accompagnés par une art-thérapeute, les participants seront invités à créer en observant des œuvres sélectionnées.

Les inscriptions commencent le 10 mai.

Des visites