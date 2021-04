Grande déception après cette rencontre , a lancé Tanya Saumure, la présidente du Conseil scolaire Centre-Nord, à l’émission Le Café Show mercredi matin.

On voulait vraiment que la ministre comprenne et reconnaisse nos droits comme francophones par rapport au programme scolaire , affirme-t-elle.

Elle n’a pas été à l’écoute et elle ne comprend pas pourquoi les quatre conseils scolaires n'ont pas choisi de piloter le programme à ce point-ci. Une citation de :Tanya Saumure, présidente du Conseil scolaire Centre-Nord

Le président de la FCSFAFédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta , Réginald Roy, affirme que la rencontre a été très polie et respectueuse. Mais je crois que, des deux côtés, il y a une frustration et un manque de compréhension de ce qu’on recherche dans le [programme scolaire]. Ils sont de l'avis qu'ils ont fait de grands pas pour satisfaire la communauté francophone. La ministre avait l'air surprise , explique-t-il.

Quelles sont les prochaines étapes?

Les quatre conseils scolaires franco-albertains ont décidé de ne pas piloter le programme scolaire l’automne prochain, en raison des lacunes du programme. Ils ont l’intention d’étudier les volets sciences sociales, musique et français-langue première, afin de, tout de même, donner de la rétroaction au ministère de l’Éducation.

On s’attend à ce que nos recommandations soient prises au sérieux et incluses dans le programme d’études , affirme Réginald Roy. Il espère que le gouvernement travaillera avec lui et rétablira la Direction de l’éducation française, qui regroupait auparavant l’expertise francophone au sein du ministère.

En 2017, le gouvernement de Rachel Notley a aboli la Direction de l'éducation française au sein du ministère de l'Éducation albertain. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement de l’Alberta s'est engagé à s’assurer que les étudiants francophones reçoivent une éducation de haute qualité. Cet engagement ne change pas, peu importe la structure du ministère de l’Éducation , écrit l’attachée de presse de la ministre, Nicole Sparrow.

La Fédération des conseils scolaires francophones doit tenir une autre rencontre la semaine prochaine, avec le sous-ministre à l’Éducation cette fois. Elle envisage, avec ses organismes partenaires, de demander encore un avis juridique sur la possibilité d'élaborer son propre programme scolaire francophone.