COVID-19 : de plus en plus d'entreprises pourraient créer des incitatifs à la vaccination

L’entreprise Produits forestiers Résolu a mis en place cette semaine une mesure incitative à l’endroit de ses 6000 employés aux États-Unis et au Canada.

À chaque site, le personnel pourra obtenir une somme d’argent qui sera versée à un organisme caritatif de son choix, si le taux de vaccination des employés atteint 75 %.

Le directeur principal des affaires publiques chez Produits forestiers Résolu, Louis Bouchard, reconnaît d’emblée que l’entreprise ne peut pas obliger [ses] employés à se faire vacciner .

Elle a donc choisi de calquer un programme d’incitatif déjà en place depuis 10 ans, qui consiste à récompenser les sites qui se sont le plus démarqués en promotion de la santé et sécurité au travail.

Une population en santé, c’est une population qui est active, et nous, on a besoin d’avoir des employés qui sont en santé et bien portants, alors il y a un bénéfice pour tout le monde dans cette campagne-là et on espère que la population va répondre positivement.

Une citation de :Louis Bouchard, directeur principal affaires publiques chez Produits forestiers résolu