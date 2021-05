Les prix du DAS ÇABOUGEICI Radio-Canada 2021

Présentés par le Directorat de l'activité sportive (DAS) et ICI Manitoba, les Prix d'excellence ÇABOUGEICI récompensent des personnes qui se sont démarquées dans le domaine du sport ou de l'activité sportive et récréative en français.

En 2014, le DASDirectorat de l'activité sportive du Manitoba lancé cette initiative pour faire connaître les exploits et les expériences des francophones en matière d’activités sportives, physiques et récréatives. Tout en reconnaissant les athlètes, les entraîneurs et les visionnaires, le DASDirectorat de l'activité sportive du Manitoba veut inspirer la prochaine génération à rester active en français.

Radio-Canada Manitoba a été partenaire de l’événement en 2018 et en 2019 et s’y associe de nouveau cette année.

Élise Manaigre

À 9 ans, Élise Manaigre est une athlète hors pair. Malgré son jeune âge, elle fait de la gymnastique au niveau élite et a déjà remporté une multitude de prix. En plus d'être ambassadrice pour des compagnies de maillots de gymnastique, Élise brille par sa gentillesse, sa positivité et son soutien envers les autres athlètes.

Prix du DAS Elise Manaigre Photo : Radio-Canada

Gerr Tétreault

Gerr Tétreault est d'abord et avant tout un passionné de hockey. Cette passion, il aime la partager avec les jeunes joueurs du rural qu'il entraîne. En hiver, tout comme en été sur sa glace synthétique, il offre des programmes préparatoires et de l'entraînement aux jeunes du sud du Manitoba. Les jeunes apprécient son leadership et l'importance qu'il accorde aux bienfaits des sports sur la santé physique et mentale.

Prix du DAS Gerr Tétreault Photo : Radio-Canada

Coop Vélo-Cité

En partenariat avec l'Accueil francophone, Coop Vélo-Cité a piloté à l'automne 2017 un projet de randonnées à vélo pour encourager les jeunes adultes à s'intégrer à la communauté. Ce projet permet également de faire la promotion du vélo comme moyen de transport actif tout en faisant découvrir le quartier de Saint-Boniface. Au fil du temps, l'initiative a incité d'autres organismes francophones, comme le DAS, à se greffer à l'événement.

Prix du DAS Coop Vélo Cité Photo : Radio-Canada

Fernand Grégoire

En 2015, Fernand Grégoire a remporté le prix du DAS dans la catégorie visionnaire. Il est également considéré comme un pionnier dans le domaine de l'enseignement de l'éducation physique en français au Manitoba. Pour le remercier de son apport à la communauté francophone du Manitoba, une demi-douzaine d'anciens élèves lui rendent hommage.

Prix du DAS hommage à Fernand Grégoire Photo : Radio-Canada