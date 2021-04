Jour de deuil en l’honneur des victimes d’accidents de travail

En juin 2019, Jesse Cormier a été impliqué dans un accident de travail sur la voie de fer de la minière IOCIron Ore Company of Canada . Cet accident lui a presque coûté la vie.

J'ai perdu mon bras droit au complet, à la hauteur de l'épaule. J'ai eu un traumatisme cervical aussi. En plus, l'oncle de ma conjointe qui vient de Labrador City a également perdu la vie dans un accident de travail, en 1988, à l'âge de 22 ans. Notre famille est grandement affectée par les accidents de travail.

Il était l’un des participants du rassemblement commémoratif de Sept-Îles qui avait lieu en début de soirée, mercredi, devant les locaux de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail . Un événement semblable était organisé à Baie-Comeau. De l’autre côté du fleuve aussi des travailleurs ont tenu à souligner ce jour de deuil.

À Sept-Îles, une vingtaine de travailleurs se sont rassemblés devant les bureaux de la CNESST. Photo : Radio-Canada / Lambert Coulombe-Gagné

En 2020, des accidents ou des maladies de travail ont causé neuf décès au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Sur la Côte-Nord, un seul décès a été enregistré, mais plus de 1280 personnes ont été blessées au travail.

Ce sont 24 décès que l’on compte depuis les trois dernières années. C’est beaucoup trop! Nous exigeons des instances et du gouvernement des actions musclées pour que ça baisse plus vite que ça! , a mentionné le conseiller régional de la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Yves-Aimé Boulay

Il y a eu 57 décès liés à des accidents de travail au Québec en 2020. Photo : Radio-Canada

Le projet de loi 59 à nouveau dénoncé

Partout dans l’Est-du-Québec, les organisations syndicales ont également profité de ces rassemblements pour rappeler leur mécontentement à l’endroit du projet de loi 59 qui doit, selon Québec, moderniser la Loi sur la santé et la sécurité du travail et celle relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le président du Conseil régional de la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec , Roger Harvey, estime aussi que le gouvernement fait fausse route avec le projet de loi 59 puisqu’il s’agit d’un recul pour les travailleurs.

Ce sont encore les employeurs qui profitent des modifications pour diminuer leurs coûts. Ce n’est pas normal qu’en 2021, on accepte d’envoyer des gens mourir ou se faire blesser au travail.

C’est aussi l’avis de Pascal Langlois, qui est conseiller régional FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec sur la Côte-Nord. Le gouvernement a subi énormément de pression politique du côté patronal et le projet de loi 59 vient briser 40 ans d’efforts des syndicats.

Jesse Cormier, qui a épluché l'ensemble des pages du projet de loi, pense la même chose. Il croit que les travailleurs souffriront de telles modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail qui sont prévues dans le projet de loi.

Ils disent qu’ils vont sauver entre 100 et 140 millions de dollars. Ces millions-là, c’est au détriment des travailleurs et travailleuses. Je vous jure que tôt ou tard, le ministre du Travail et le premier ministre vont avoir du sang sur les mains. Ce projet de loi là va être taché de sang. Une citation de :Jesse Cormier

Par ailleurs, Jesse Cormier s'explique mal comment la réduction des obligations liées aux comités mixtes de santé et sécurité pourra contribuer à assurer la sécurité des travailleurs. Je ne comprends pas l'intérêt. Le seul avantage que je vois là-dedans, c'est de faire plaisir aux entreprises , dit-il.

À Baie-Comeau, mercredi matin, des militants de la CSNConfédération des syndicats nationaux ont collé des affiches dans les fenêtres et les portes de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail pour dénoncer les intentions du gouvernement à cet égard.

Le président du conseil Central Côte-Nord pour la CSNConfédération des syndicats nationaux , Guillaume Tremblay, demande au ministre du Travail, Jean Boulet, de reculer sur le projet de loi 59.

On va perdre des mécanismes de prévention dans les milieux de travail, notamment ceux considérés plus à risque, alors qu’on voulait qu'ils soient élargis à l'ensemble des milieux de travail. Ça va compliquer et judiciariser encore plus la réadaptation des victimes d’accidents du travail.