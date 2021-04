Monter une pièce de théâtre en temps de pandémie, pas si simple que ça

La production devait avoir lieu l’année dernière , explique le metteur en scène Matthieu Girard.

L'équipe du théâtre l’Escaouette a pris la décision de monter la pièce au complet, jusqu’à la générale, sans la présenter devant public pour l’instant.

Quand tout sera un peu plus calme, plus propice à accueillir des gens, on espère à l’automne, on repartira la production pour la présenter au public , souligne Matthieu Girard.

Comme peu de pièces de théâtre ont été produites au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie, les règles peuvent parfois être un peu floues, ou absurdes , dit-il.

La santé publique est obligée de se calquer sur les directives sportives , explique Matthieu Girard, qui voit un certain décalage entre les deux secteurs d'activité.

Une mise en scène adaptée

L’équipe a dû faire preuve d’imagination pour créer une mise en scène qui respecte à la fois le texte de Gabriel Robichaud et les mesures sanitaires.

Puisque les comédiens ne peuvent pas manipuler les mêmes objets, ils effectuent une sorte de chorégraphie pour tromper l'œil du public.

Par exemple, lorsque la tenancière du bar sert un verre à une cliente, il s’agit en fait de deux verres distincts.

La pièce de théâtre Crow Bar a été écrite par Gabriel Robichaud. Photo : Radio-Canada

Il y a un jeu tout simple où on passe un verre devant l'autre, mais ce n’est jamais le même verre , dévoile le metteur en scène.

Les comédiens doivent également garder une distance de deux mètres en tout temps, ce qui représente un défi pour les scènes d’intimité.

On contourne ça en filmant cette scène-là, parce qu’au niveau du cinéma on a droit à quinze minutes de rapprochements où les comédiens peuvent se toucher, s’embrasser, mais au théâtre on ne peut pas le faire, donc on a de la projection. Une citation de :Matthieu Girard, metteur en scène

Il admet qu’une scène de baiser sur la joue n’a toujours pas été corrigée.

Je ne trouve pas la façon de le faire et c’est explicitement écrit dans le texte, la réplique est articulée autour de ça , dit-il, espérant que les comédiens puissent jouer la scène telle qu'elle est écrite lors de la présentation.

Advenant un allègement des restrictions au Nouveau-Brunswick, la mise en scène restera la même, en prévision d’une tournée à l’extérieur de la province.

Le masque, un obstacle à l’interprétation

Ça a été difficile , admet Diane Losier, qui a pris quelques semaines pour s’adapter aux nouvelles méthodes de travail.

Aller au magasin avec le masque, faire des courses, je ne trouvais pas ça si pire, mais après toute une journée, je pensais beaucoup aux chirurgiens, au personnel médical. J’ai eu beaucoup de compassion pour ces gens-là qui vivent comme ça tout le temps. Une citation de :Diane Losier, comédienne

Ces nouveaux défis lui rappellent ses débuts sur scène.

Je me suis retrouvée à l’université quand on me disait : Tu joues trop gros! On n’a pas besoin de savoir à quoi tu penses! Parce que c’est comme ça que je jouais au début de mes années d’études à l'Université de Moncton , dit-t-elle.

L’équipe de la pièce de théâtre Crow Bar a dû faire preuve d’imagination pour créer une mise en scène qui respecte les mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada

J’ai vécu ça de nouveau pendant les répétitions, j'essayais de compenser, j’avais quasiment mal aux yeux!

Matthieu Girard ajoute que le masque représente également un défi pour la respiration.

Heureusement, ils peuvent compter sur l’humour et la bonne humeur de l’équipe pour atténuer les frustrations relatives aux nouveaux défis de la pandémie.