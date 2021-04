Les visites dans les centres de soins de longue durée seront assouplies le 29 avril

Il faudra néanmoins que 90 % des résidents aient reçu leurs deux doses de vaccin, et ce, depuis au moins trois semaines.

La propagation de la maladie dans les régions sera aussi un facteur déterminant pour l’assouplissement de ces règles. Les centres de soins à Regina, Emerald Park, Lumsden et Cupar ne sont notamment pas admissibles à l’assouplissement de ces mesures.

Pour les centres admissibles, les visites seront limitées à deux personnes en même temps, même si la province n’a pas donné de nombre limite de visites qu’un membre d'une famille peut recevoir.

Les résidents qui n’ont pas été vaccinés seront en mesure de recevoir leurs proches qui ont été entièrement vaccinés. Pour les personnes non vaccinées, seules des visites de compassion seront autorisées.

Remise de diplômes et activités sportives

En vue des cérémonies de remise de diplômes prévues au mois de juin, les autorités sanitaires recommandent qu’elles se tiennent à l'extérieur et qu'elles soient limitées à 45 personnes, en comptant le personnel enseignant.

Au même titre que pour les autres types de rassemblements, la distance physique devra y être respectée et aucune boisson ou nourriture ne pourra y être distribuée.

Ces mesures seront révisées par le gouvernement provincial le 17 mai en fonction de la situation.

Concernant les activités sportives, les personnes de plus de 18 ans pourront à nouveau pratiquer les sports d’équipes ou individuels en intérieur ou en extérieur, et ce, à partir du 29 avril. La danse est également visée par cet assouplissement.

Ces entraînements seront néanmoins limités à des groupes de 8 personnes avec au maximum deux entraîneurs et devront se faire sans contact, avec une distance physique de trois mètres entre les personnes. Le port du masque y est également obligatoire.

Les compétitions restent interdites pour le moment en Saskatchewan.

Vaccination

La province a administré 7334 doses de vaccin mardi, ce qui porte à 415 763, le nombre de doses distribuées en Saskatchewan depuis le début de la campagne de vaccination.

Parmi ces doses, 2206 ont été administrées à Saskatoon, 1278 l’ont été à Regina, 829 l’ont été dans le nord-ouest, et 595 ont été distribuées dans le centre-est de la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Un tableau qui indique le nombre de doses de vaccin reçues et injectées en Saskatchewan.

Actuellement, 80 % des personnes de plus de 60 ans ont reçu leur première dose de vaccin.

Le pourcentage de la population qui a reçu les deux doses de vaccin dans la province est de 3,71 %. Il est de 2,61 % dans l’ensemble du pays.

La vaccination est ouverte depuis mercredi aux personnes de plus de 30 ans dans le nord de la province et aux personnes de plus de 42 ans dans les autres régions. Elle s’ouvrira aux personnes de plus de 40 ans dès vendredi.

Même si des effets secondaires à la suite d’une inoculation comme de la fatigue, des maux de tête ou encore des courbatures sont normaux, la province invite toute personne qui peut ressentir des effets secondaires indésirables après l’inoculation du vaccin d'appeler le 811.

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

COVID-19 dans la province

La province rapporte 213 nouveaux cas de la COVID-19, ce qui porte à 40 614 le nombre total de cas de la maladie depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs dans la province est de 2443, soit 75 de moins que mardi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les autorités sanitaires rapportent également quatre nouveaux décès des suites de la maladie.

Trois victimes vivaient dans la région de Saskatoon et étaient respectivement de plus de 40 ans, de plus de 50 ans et de plus de 70 ans. La dernière vivait dans la région de Regina et avait plus de 70 ans.

Répartition des cas actifs dans la province : Région de Saskatoon : 498

Région de Regina : 810

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 439

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 194

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 356

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 118

Les autorités font également état de 284 nouvelles guérisons.

La santé publique indique que 184 personnes se trouvent actuellement à l’hôpital, dont 42 sont aux soins intensifs.

La province compte 2305 cas de variants du virus dont le génome a été séquencé. Un total de 2277 sont issus du variant anglais, 9 sont issus du variant sud-africain, et 19 sont issus du variant brésilien.

Regina reste l’épicentre de la maladie en Saskatchewan en ce qui concerne le nombre de cas de variants du coronavirus avec 1581, soit 69 % des cas de la province.

En date du 27 avril, la province rapportait 6444 cas de variants du coronavirus qui ont été déterminés par un test de dépistage, mais dont le séquençage du génome n’a pas encore été effectué, dont 3584 à Regina et 662 dans le sud-est.

Saskatoon rapporte 711 cas issus de variants de la maladie, soit 24 de plus que mardi.