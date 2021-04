La vaccination sans rendez-vous au Palais des congrès de Gatineau suspendue

À compter de jeudi, il ne sera plus possible de se rendre au Palais des congrès sans rendez-vous pour recevoir le vaccin AstraZeneca. Toutes les doses prévues à cet effet devraient être écoulées d'ici la fin de la journée, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Depuis une semaine, les résidents de l'Outaouais âgés de 45 à 79 ans pouvaient se présenter au centre de vaccination du Palais des congrès de Gatineau pour recevoir une dose du vaccin AstraZeneca, et ce, sans rendez-vous.

Mais à compter de jeudi, seuls les résidents ayant pris rendez-vous pourront se faire vacciner.

Nency Héroux, la directrice de la vaccination COVID-19 a précisé qu'il reste des doses du vaccin AstraZeneca, mais que celles-ci serviront aux rendez-vous planifiés .

On va voir, on va reprendre cette option-là, du sans rendez-vous, dès lors où il y aura d'autres doses de ce vaccin , a-t-elle ajouté.

La région doit également recevoir des doses supplémentaires des vaccins de Pfizer et Moderna dans les prochaines semaines, selon Mme Héroux.

Nency Héroux est la directrice de la campagne de vaccination en Outaouais (Archives). Photo : Radio-Canada

Cette dernière souligne que la campagne de vaccination avance bien. Nous sommes rendus à plus de 133 000 doses de vaccin pour l’Outaouais, ça veut dire qu’une personne sur trois a reçu une première dose , a-t-elle illustré en point de presse.

Selon les chiffres du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, 92 % des 70 ans et plus ont été vaccinés. Chez les 55-59 ans, 51 % de la population a reçu une première dose et pour les 45-54 ans, le pourcentage de vaccination se situe plutôt à 33 %.

L'administration des deuxièmes doses en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée devrait être complétée cette semaine, a indiqué Mme Héroux.

Ensuite, on va entamer l'administration des deuxièmes doses dans les autres milieux d'hébergement et à domicile, pour les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer vers les sites de vaccination , a-t-elle poursuivi.

Alors que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais rapportait, mercredi, un nouveau décès lié à la COVID-19, au centre de détention de Hull, et que plusieurs cas ont également été rapportés dans des centres d'hébergement d'urgence ces derniers jours, la directrice de la campagne de vaccination a indiqué que des vaccins seraient disponibles pour les personnes en situation d'itinérance et au centre de détention, dans les prochains jours.

Plusieurs cas de choc vagal

Également présente au point de presse mercredi, la médecin-conseil en maladies infectieuses à la Direction de santé publique de l'Outaouais, Dre Carol McConnery a tenu à faire le point sur les cas de choc vagal recensés cette semaine.

Selon Mme McConnery, plusieurs personnes auraient vécu un malaise lors de la vaccination au Palais des congrès, au courant de la semaine. Ces dernières auraient rapporté des étourdissements et de la faiblesse.

Ce n'est pas une réaction au vaccin, c'est une réaction à l'injection , s'est-elle empressée d'affirmer.

La médecin-conseil a ajouté que ce genre de malaise est assez fréquent, surtout dans les cliniques de vaccination en milieu scolaire auprès des jeunes adolescents.

On peut prévenir ces réactions-là. Une citation de :Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la Direction de santé publique de l'Outaouais

Elle a invité les personnes qui sont sujettes à faire un choc vagal lorsqu'elles voient du sang ou une aiguille à l'indiquer à la personne qui pratiquera l'injection.