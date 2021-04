L'Ontario nomme son premier poète lauréat

C'est ce qu'a dévoilé le gouvernement ontarien dans un communiqué officiel publié mercredi matin.

Membre de la League of Canadian Poets (Ligue des poètes canadiens), il a réalisé des performances partout dans le monde et a appuyé des personnalités renommées, comme le président Barack Obama et le maire de Toronto, John Tory. Sa première anthologie, I Am Not My Struggles (Je ne suis pas mes difficultés), a été publiée en 2018 , peut-on lire dans le communiqué émis par la province.

Le titre de poète lauréat a été créé en 2019 à la mémoire de Gord Downie, le chanteur de The Tragically Hip.

Il existe des liens étroits entre l’expression artistique de Gord Downie et la mienne , a déclare M. Adjei dans le communiqué. Nous partageons un amour pour le mot lyrique pour attirer l’attention sur les histoires d’injustice sociale et nous avons utilisé notre poésie pour unir les uns aux autres dans la compréhension de ces fléaux. C’est quelque chose que je vais continuer à faire en tant que poète officiel.