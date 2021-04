Vingtaine de proches infectés par la COVID : Sébastien Duclos se « sentait comme un irresponsable »

Sébastien Duclos assure que ses proches et lui respectaient généralement les mesures sanitaires depuis le début de la pandémie. Il n'y a plus d'accolades depuis un an, il n'y a plus de becs, on se tient tout le temps loin un peu , affirme-t-il.

Mais selon lui, la nouvelle année puis le printemps ont amené une baisse de la garde dans son entourage, notamment en ce qui a trait au port du masque. Je travaille dans la mécanique, la soudure, c’est pas facile le port du masque. J’avais laissé ça lousse un peu. Des fois je l’enlevais , avoue l’entrepreneur.

Une chaîne de contamination

Même s’il ne connaît pas l’origine exacte de l’entrée du virus dans son cercle, c’est aux alentours de Pâques que tout semble avoir déboulé.

La sœur de Sébastien Duclos et sa famille sont venues chez lui pour amener un cadeau pour ses enfants. Elle vient nous porter les petits chocolats de Pâques, on fait les échanges. Son mari, mon beau-frère, il travaille avec moi. Faque nous autres on pensait que notre bulle familiale était infaillible. Ils ont été là 45 minutes, on a pris une bière ensemble , indique-t-il.

À ce moment-là, Sébastien Duclos indique qu’il craignait davantage de recevoir un constat d’infraction de la police que d’attraper la COVID-19.

Le lendemain, il est allé travailler et sa tante est venue visiter sa conjointe restée seule à la maison.

Les symptômes ont commencé peu de temps après.

Des proches hospitalisés

L’homme dans la quarantaine affirme qu’une vingtaine de ses proches, parmi lesquels des membres de la famille ainsi que des collègues, ont été infectés. Plusieurs ont dû être hospitalisés, dont sa conjointe. Quatre d’entre eux ont dû faire un séjour aux soins intensifs, dont sa tante qui l’a eu particulièrement difficile.

55 ans, aux soins intensifs, sept jours de temps. C’était critique les premières journées, on ne savait pas ce qui allait se passer. C’était la catastrophe pour quelque chose qu’on aurait pu éviter .

Quelques semaines plus tard, la honte le ronge toujours.

Je me sentais tellement cheap, je me sentais comme un gars chaud qui a pris son char pis qui a frappé quelqu’un. Je me sentais comme un irresponsable. Une citation de :Sébastien Duclos

Lui-même peut témoigner des ravages du virus. J'ai été très malade. Je suis un gars qui fait 80-100 heures de travail, je n’ai pas le temps d’être malade. Mais quand ça fesse, ça fesse en tabarouette. Pis c’est pas juste une petite grippe .

Mise en garde

Depuis les événements, Sébastien Duclos affirme qu’il a de nouveau rehaussé sa garde. Il a décidé de parler publiquement de son expérience afin de faire comprendre à la population l’importance du respect des consignes, particulièrement face à l'arrivée des nouveaux variants.

Il ne souhaite pas que d’autres aient à vivre ce qu’il a vécu. Si on ne fait pas attention, ça n'arrêtera jamais. Personne ne peut me dire que c’est juste une petite grippe, un H1N1, un R2D2, ce n’est pas ça .

Avec la collaboration de Bruno Savard