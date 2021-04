Érosion de la plage Jacques-Cartier : le BAPE rejette les solutions de la Ville

Pour la commission d’enquête, la Ville de Québec doit reprendre ses analyses pour identifier une solution qui soit mieux fondée sur la science , tranchent sans équivoque les auteurs du rapport publié mercredi.

Pour corriger le problème sur plus de 1 km de berges dans le secteur Cap-Rouge, la Ville de Québec propose un mélange d’enrochements végétalisés, de remises en forme de l’enrochement actuel et de végétalisation de la rive. Le projet évalué à six millions de dollars prévoit aussi la construction de deux épis brise-lames de 100 m et 150 m de longueur pour atténuer la force des vagues, source d’érosion.

Ce ne sont pas tant les solutions elles-mêmes qui sont rejetées par le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement plutôt que la méthodologie utilisée pour arriver à la conclusion qu’il s’agit de la meilleure façon de protéger la plage Jacques-Cartier de l’érosion. Le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement n'est pas convaincu que les solutions mises de l'avant permettent de stabiliser les berges à long terme et, conséquemment, de prévenir la détérioration des infrastructures urbaines en place .

Ces doutes émanent principalement de la manière dont les analyses ont été faites. Selon le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement , les simulations hydrauliques et sédimentaires, notamment, n’ont pas été conçues de manière adéquate et rigoureuse .

[Le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement ] estime qu’il serait risqué, tant d’un point de vue écologique et social qu’économique et financier, d’aller de l’avant avec la solution proposée eu égard aux faiblesses méthodologiques de l’étude d’impact sur l’environnement. Une citation de :Extrait du rapport du BAPE sur le projet de stabilisation des berges de la plage Jacques-Cartier à Québec

En 2019, la Ville de Québec a reçu l'approbation pour des travaux d'enrochement de 300 m de berges en raison d'une érosion rapide du terrain. Photo : Radio-Canada

Décision ministérielle

Les conclusions du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement sont des recommandations à l’intention du ministre de l’Environnement qui pourra approuver ou rejeter le projet dans sa forme actuelle, ou encore demander des modifications. Si le ministre Benoit Charrette se range unilatéralement du côté du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement , la Ville de Québec sera forcée de retourner à la table à dessin pour de longues analyses.

Les auteurs du rapport soulignent entre autres que la Ville a étudié de nombreuses solutions depuis 2010, mais que ces différentes options n’ont jamais été comparées. La commission d’enquête est d’avis que l’initiateur devrait produire, avant l’émission du décret gouvernemental, une analyse comparative de tous les scénarios de stabilisation des berges du parc de la Plage-Jacques-Cartier.