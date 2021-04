COVID-19 : l'Alberta accepte de prioriser Wood Buffalo et Banff pour la vaccination

Les doses du vaccin Johnson & Johnson qui devraient arriver en Alberta la semaine prochaine seront envoyées aux régions de Wood Buffalo et de Banff, durement touchées par la troisième vague de COVID-19 et l’âge d’admissibilité pour la vaccination contre la COVID-19 y sera abaissé à 30 ans.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a annoncé mercredi que le plan de vaccination de la province a été revu pour prioriser les régions qui connaissent de fortes hausses de cas.

Les résidents de 30 ans et plus des régions de Banff et Wood Buffalo pourront être vaccinés avec le vaccin de Johnson & Johnson, qui ne requiert qu'une dose, lorsqu'il sera disponible.

Les personnes de 30 ans et plus des communautés autochtones avoisinants ces régions pourront recevoir le vaccin de Moderna.

La décision a été prise après de fortes pressions des leaders municipaux et des représentants autochtones de Wood Buffalo.

Selon les dernières données de Santé Alberta, le principal centre urbain de Wood Buffalo, Fort McMurray, compte 1204 cas actifs de COVID-19, soit un des plus hauts taux par habitant de la province. Le reste de Wood Buffalo en a 177.

Les taux de positivité dans la zone sanitaire Nord ont varié de 12 % à 14 % dans les dernières semaines.

Des politiciens de plus en plus inquiets

Les représentants municipaux de Wood Buffalo demandent depuis plusieurs jours que le gouvernement change son plan de vaccination.

Mardi, 11 Premières Nations et communautés métisses de Wood Buffalo ont publiquement fustigé le premier ministre et le gouvernement albertain pour leur gestion de la pandémie.

Le plan de la province est purement et simplement un échec , a accusé le chef de la Première Nation Chipewyan d’Athabasca, Allan Adam, dans un communiqué.

Les leaders demandent notamment à ce que la province impose immédiatement des ordres de rester à la maison ou des couvre-feux, qu’elle ferme les services non essentiels et qu’elle offre la vaccination à tous les adultes de la région.

Leur lettre exigeait aussi que le conseil scolaire Northland, qui sert la plupart des élèves autochtones de Wood Buffalo, puisse passer à l’apprentissage à distance, comme l’ont fait les conseils scolaires public et catholique de Fort McMurray.

Apprentissage à distance

Les 11 Premières Nations disent toutefois que le ministère de l’Éducation a refusé cette demande. Mercredi, ils ont donc appelé tous les parents à retirer leurs enfants de l’école.

Nous n'avons d'autre choix que de prendre les choses en main. Une citation de :Allan Adam, chef de la Nation Chipewyan d'Athabasca

Northland nous assure que vos enfants pourront avoir accès à l’apprentissage à distance. Ce n’est pas une mesure que nous prenons à la légère, mais c’est pour le bien de nos gens et de toute la communauté , affirme le chef Allan Adam.

Il croit que la révision du plan de vaccination est un bon pas en avant, mais qu’il faudra en faire beaucoup plus pour endiguer la propagation.