Honnêtement c'était lamentable de regarder ça , lance d'emblée la députée libérale Marwah Rizqy soulignant du même souffle le manque flagrant de transparence du ministre.

Pressé de toute part par les partis de l'opposition lors de l'étude des crédits du portefeuille des Transports, le ministre François Bonnardel est demeuré de marbre sur les projets de la région.

On a assisté vraiment à du patinage artistique lorsqu'on regardait monsieur Bonnardel patiner pour ne pas répondre à des questions hyper importantes pour les gens de Québec. Une citation de :Marwah Rizqy

Le ministre Bonnardel a répété qu'une annonce était imminente et que le gouvernement attendait que la crise sanitaire s'atténue avant de convoquer les médias.

La porte-parole de l’opposition officielle responsable de la région de la Capitale-Nationale croit plutôt qu’en refusant de répondre aux questions, le gouvernement caquiste tente de gagner du temps parce qu'ils ne sont pas prêts, c'est ça la vérité! Lorsqu'on est prêts, on n’attend pas pour annoncer en grande pompe des projets dont on est fiers.

Le leader parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, abonde dans le même sens. Ils sont nerveux là-dessus, ils n'ont pas de chiffres à donner, ils nous ont donné les mêmes réponses l'an dernier.

Il rappelle que dans le cas du troisième lien, le gouvernement s'est engagé à commencer la construction avant la prochaine élection. Ils ont intérêt parce qu'Éric Caire a dit qu'il démissionnerait si on n'avait pas ça.

Combien ça va coûter

M. Bérubé ne remet pas en question le projet de tunnel, mais il veut savoir combien il coûtera.

Même interrogation chez la députée de Taschereau qui s'oppose farouchement au projet depuis sa genèse.

On veut savoir combien ça va coûter, on veut savoir c'est quoi, on veut savoir quelle portion de la ville ça va détruire? Une citation de :Catherine Dorion

La députée solidaire voit quand même du positif dans les délais entraînés par ce refus de répondre du ministre.

Pendant ce temps-là, la bonne nouvelle c'est que les groupes ont le temps de se mobiliser, il y a énormément de gens qui sont contre.

Si le gouvernement s’entête à vouloir construire davantage d'autoroutes au centre-ville, l’opposition sera prête à lui répondre, assure-t-elle. Nous autres non plus on lâchera pas.

Avec les informations d'Olivier Lemieux