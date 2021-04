Disparition : la famille de David Richer lance un cri du cœur

Le trentenaire a quitté son domicile de Val-St-Gilles à pied, le 17 avril, et n'a pas été revu depuis.

On craint pour sa vie dans le sens qu’on ne sait pas dans quel état il est parti, on ne sait pas comment psychologiquement il allait. Ce n’est pas dans ses habitudes de partir des jours sans donner de nouvelles à personne. On s’est rendus chez les amis chez qui il allait, chez les membres de la famille, ils n’ont eu aucune nouvelle , raconte la cousine de David, Andrée-Ann Richer.

La cousine de David Richer, Andrée-Ann, est très inquiète, comme le reste de sa famille. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

David et Andrée-Ann proviennent d’une famille tissée serrée. David est d’ailleurs le parrain de sa fille.

La mère de quatre enfants a participé aux recherches pour retrouver son cousin au cours des derniers jours. Le village de 157 habitants s’est aussi mobilisé.

C’est un petit village, on est presque tous parents, tout le monde cherche, on a l’impression d’avoir tout fouillé : les camps, les fossés. C’est tout le village qui cherche.

Il est parti avec un peu d’argent comptant, pas ses cigarettes, pas ses médicaments. Rien n'a bougé dans ses comptes. On dirait qu’il s’est envolé. Une citation de :Andrée-Ann Richer

Les policiers poursuivent leur enquête

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur cette disparition le 20 avril.

Dans les jours suivants, ils ont ratissé le secteur entourant la maison familiale où résidait David Richer et ont communiqué avec ses amis et ses connaissances pour tenter de le retrouver.

Puis, un avis de recherche à la population a été émis le 22 avril.

Une personne a communiqué avec nous pour dire qu’elle croyait l’avoir vu sur la 5e avenue à La Sarre le 19 avril, mais on n’a pas pu le localiser. Pour le moment, on vérifie au centre-ville de La Sarre et autour. On demande aux gens de garder l'œil ouvert, s’ils ont des cabanons ou des bâtiments sur leur propriété de les vérifier. Si vous voyez que des choses ont été déplacées, appelez-nous , précise Nancy Fournier, agente d’information pour la Sûreté du Québec.

Mme Fournier ajoute qu’aucune hypothèse n’est écartée pour le moment.