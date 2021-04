Toutes les doses du vaccin AstraZeneca ont été administrées en Estrie

Il n'y a plus de vaccin AstraZeneca sur le territoire de l'Estrie. Toutes les doses ont trouvé preneur, et le CIUSSS de l'Estrie - CHUS ignore quand la région en recevra de nouveau.

Cela met du même coup la vaccination pour les personnes âgées de 45 à 59 ans sur la glace. La vaccination sans rendez-vous est également interrompue.

Selon le CIUSSS, 25 470 doses du vaccin AstraZeneca et 5500 doses du vaccin Covishield (la version indienne de l'AstraZeneca) ont été administrées en Estrie jusqu'à présent.

Le rattrapage qu'on devait réaliser a été réalisé , soutient le directeur de la vaccination en Estrie, Jean Delisle, précisant que plus du tiers de la population est vaccinée jusqu'à présent.

De plus, Jean Delisle soutient qu'environ 86 % des employés à contacts étroits (avec des patients) ont été rejoints.

Des milliers de rendez-vous disponibles

Si l'AstraZeneca ne fait actuellement pas partie de l'arsenal de vaccination, l'Estrie doit toutefois recevoir près de 50 000 doses de vaccins Pfizer et Moderna au cours du prochain mois. En raison de ces arrivages, des milliers de rendez-vous sont actuellement disponibles en Estrie.

Jean Delisle rappelle également que la prise de rendez-vous pour les femmes enceintes et les personnes en situation d'un handicap est également commencée. Pour ce dernier groupe, Jean Delisle admet que ce n'est pas parti en fou , et que le CIUSSS peaufine encore ses communications pour mieux les rejoindre. Nous sommes à planifier la vaccination de ce groupe, qui doit être rejoint dans certaines ressources de type familial , souligne-t-il.

Il y a des catégories de handicap qui peuvent avoir le vaccin Pfizer entre 16 ans et 18 ans. On est à s'assurer qu'elles soient dirigées dans les bons milieux. Une citation de :Jean Delisle, directeur de la vaccination en Estrie

Une protection qui n'est pas parfaite

Le directeur de la santé publique Alain Poirier affirme que la région reste toujours sous haute surveillance , en raison des hausses de cas sporadiques, qui amène la préoccupation à savoir si c'est le départ de ce que certaines régions ont vécu.

Le Granit, où sept éclosions sont en cours, reste par ailleurs toujours une région préoccupante, selon le Dr Poirier.

Il n'y a pas une seule cause. Mais ce qui ressort le plus, c'est l'adhésion aux mesures. Certains sondages montrent que certaines régions ont une baisse de l'adhésion aux mesures, et elles ont toutes connu des hausses , affirme-t-il, demandant à la population de continuer à suivre les consignes.

Il rappelle également que la vaccination n'est pas garante d'une pleine protection.

Même si on a commencé à vacciner, il y a encore beaucoup de gens qui sont susceptibles de faire la maladie [...] Un tiers de la population vaccinée, c'est très bon, mais c'est seulement un tiers. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie