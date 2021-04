Suicide après 162 jours d'isolement carcéral préventif : la famille poursuit Ottawa

Edward Snowshoe s’est enlevé la vie le 13 août 2010, alors qu’il était en détention préventive à l’établissement à sécurité maximale d’Edmonton. L’homme de 24 ans a passé les 162 derniers jours de sa vie en isolement à l’établissement à sécurité moyenne de Stony Mountain au Manitoba puis à l'établissement d’Edmonton où il est décédé.

Dans la déclaration déposée par la famille, celle-ci accuse notamment le département de négligence et de détention arbitraire, en plus de qualifier l’isolement prolongé d’une méthode disciplinaire inhumaine, cruelle et inutilement restrictive .

Selon la déclaration, la famille reproche aux employés et aux superviseurs de Service correctionnel Canada d’avoir fait de nombreux oublis et erreurs de jugement dans le dossier d’Edward Snowshoe et de s’être livrés à de nombreuses infractions des lois et politiques carcérales.

Edward Snowshoe, en haut à droite, en compagnie de sa mère et ses trois frères. La famille d’Edward poursuit le gouvernement fédéral pour plus de 12,5 millions $. Photo : Effie Snowshoe

La famille réclame des dédommagements dépassant les 12,5 millions de dollars.

Dans un communiqué, le Conseil tribal des Gwich'in et son grand chef, Ken Kyikavichik, disent soutenir la famille afin de pouvoir enfin obtenir justice pour la mort d’Edward Snowshoe, mais aussi afin de sensibiliser les Canadiens au sujet de la discrimination systémique vécue par les Autochtones dans les institutions fédérales.

Le traitement d'Eddie Snowshoe par [le Service correctionnel du Canada] et sa mort injustifiée résultent d'une discrimination systémique à son égard en tant qu'Autochtone présent dans les institutions fédérales du Canada. Une citation de :Ken Kyikavichik, grand chef du Conseil Tribal des Gwich’in

La douleur et les souffrances inutilement infligées par [le système carcéral] à travers leurs actions et, finalement, leur inaction [...] ont causé un préjudice irréparable à la famille , selon le grand chef.

Un filet de sécurité troué

Edward Snowshoe purgeait une peine de 5 ans pour avoir blessé un chauffeur de taxi d’Inuvik en lui tirant un coup de feu lors d’un vol à main armée.

Puisque les Territoires du Nord-Ouest ne disposent pas d'installations fédérales appropriées, Edward Snowshoe a dû purger sa peine dans des établissements du sud du pays.

Le détenu a été placé en isolement alors qu’il était à l’établissement de Stony Mountain au Manitoba pour avoir brandi un couteau fabriqué à partir d’une boîte de jus en mars 2010.

En 2014, un juge de la Cour provinciale de l’Alberta, James K. Wheatley, a conclu dans son enquête publique sur le décès que le dossier d'Edward Snowshoes est passé entre les mailles du filet du système carcéral.

Après son transfert à l’établissement à sécurité maximale d’Edmonton en juillet 2010, Edward Snowshoe a demandé d’être libéré de l’isolement, mais l'enquête de 2014 a révélé que cette demande avait disparu et n’a été retrouvée qu’après sa mort.

Lorsque le détenu a été transféré à Edmonton après environ 130 jours d'isolement, une évaluation de sa santé mentale aurait révélé quatre autres tentatives de suicide antérieures. Mais selon l'enquête, Edward Snowshoe a tout de même été placé en isolement sans autres examens et sans que personne ne se demande combien de temps il avait passé en isolement.

Edward Christopher Snowshoe est tombé entre les mailles du filet d'un système et personne ne savait depuis combien de temps il était en isolement, même si cette information était facilement disponible. Une citation de :James K. Weatley, juge de la Cour provinciale de l’Alberta en 2014

Parmi les 12 recommandations de son rapport, le juge a conseillé au système carcéral de revoir ses procédures de sécurité en se demandant pourquoi est ce qu’un couteau en boîte de jus finit avec 162 jours d’isolement .

Les méthodes disciplinaires dans les pénitenciers fédéraux ont été revues au cours des dernières années, et les cellules d’isolement préventif ont été transformées en unités d'intervention structurée.

Mais selon un rapport publié en février par la Société John Howard du Canada, certains détenus continuent à être séquestrés seuls dans leurs cellules si longtemps que cela correspond à la définition de la torture des Nartions Unis.

Aucune des allégations de la déposition n'a été prouvée en cour.

Avec des informations de John Last